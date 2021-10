¡Es oficial! Anuncian nueva conductora en el programa Hoy

Con más de 20 años al aire, Hoy se ha convertido en uno de los programas favoritos del público, además de ser el matutino más importante del Televisa. A lo largo de este tiempo han desfilado por su foro un sinfín de carismáticos conductores, siendo Andrea Legarreta quien lleva más tiempo en esta emisión. Abierta siempre a los cambios y a los nuevos talentos, la producción comandada actualmente por Andrea Rodríguez ha invitado a algunos famosos a unirse al show de manera temporal, sin embargo, desde hace tiempo se había especulado sobre cambios definitivos en el elenco del programa. Pero ha sido hasta ahora que se ha confirmado que, una guapa presentadora que hizo su carrera en TV Azteca será oficialmente una de las conductoras principales de Hoy: Tania Rincón.

Este viernes se dio a conocer durante la transmisión de Hoy, así como en sus redes sociales, que Tania será su nueva conductora, precisando además cuándo se integrará formalmente en su nuevo puesto, pues antes había participado, pero como concursante en el segmento Las Estrellas Bailan en Hoy. “Porque tú lo pediste, este lunes llega una conductora llena de entusiasmo, divertida, el Cisne Negro, y viene con muchas ganas de contagiarnos de su buen humor, la conductora Tania Rincón se integra a Hoy el lunes 11 de octubre, ¡bienvenida!”, se dio a conocer en un video que se trasmitió en el programa y que también se compartió en la cuenta de Instagram del matutino. “¡Porque tú lo pediste, Tania Rincón se integra como conductora principal de Hoy!”, se indicó además en su perfil Twitter, compartiendo una nota de Las Estrellas sobre la incorporación de la guapa presentadora.

Tan pronto como la producción del programa compartió la buena nueva en sus redes sociales, Tania reaccionó confirmando esta nueva etapa en su carrera. “¡Qué emoción, ya quería contarles!”, comentó en el post de Instagram de Hoy, y además retomó en sus propias Stories la publicación. Odalys Ramírez, conductora en Al Aire y Cuéntamelo ya! comentó la publicación del matutino producido por Andrea Rodríguez y felicitó sinceramente a su colega por este nuevo reto profesional. “¡Qué bueno! ¡Muchas felicidades Tan! ¡Te va a ir fenomenal! Te queremos”, escribió. Tania, que ha hecho gran parte de su carrera en TV Azteca, se ha desempeñado recientemente en Televisa como anfitriona del reality Guerreros.

Tania, al otro lado del mundo y con un pequeño contratiempo

Curiosamente, mientras se ha anunciado con bombo y platillo la llegada de Tania a Hoy como conductora titular, ella se encuentra al otro lado del mundo en un viaje muy especial por Islandia junto a su esposo Daniel Pérez. La conductora ha compartido desde hace días algunas increíbles postales desde este destino, en lo que al parecer ha sido su última aventura antes de arrancar de lleno como anfitriona en el matutino que actualmente lideran Andrea y Galilea Montijo.

Sin embargo, mientras ambos alistaban su regreso, se toparon con un imprevisto que los ha retrasado un poco. “Originalmente nosotros ya tendríamos que estar en Nueva York… Llegamos todos contentotes (al aeropuerto) ya ansioso por ver a nuestras criaturas y resulta que nos dijeron: ‘¿Dónde está su Green Card?’ Y nosotros: ‘No, pues no tenemos Green Card, tenemos Visa americana’”, contó la conductora. Tania relató que luego de haber presentado estos documentos y su comprobante de vacunación, los encargados les dijeron que no podrían viajar. “No pueden viajar a Estados Unidos, ni siquiera de transito porque necesitan un permiso del Consulado donde les autorice llegar a Estados Unidos”, esta respuesta los sorprendió, pues dijo que no habían sido advertidos de este requisito. Dado que no pudieron comunicarse con la Embajada de Estados Unidos en Islandia, tuvieron que cambiar su vuelo. “Nos vamos a ir hasta mañana”, explicó. Finalmente, la presentadora aconsejó a sus seguidores tomar previsiones al hacer viajes, dado que las disposiciones migratorias pueden cambiar de un momento a otro. “Todo está cambiando y cambia a cada minuto… Si van a viajar investiguen bien al país que viajan… Porque pueden pasar un mal rato, nosotros sí estuvimos un poco angustiados”, reconoció.