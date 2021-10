Sofía Castro celebra el compromiso de Paulina Peña: 'Me marcó para contarme'

Con la sinceridad que la caracteriza, Sofía Castro reconoce que hay un antes y después en su vida tras formar parte de la familia presidencial, esto cuando Enrique Peña Nieto, entonces pareja de su mamá, Angélica Rivera, fue primer mandatario de México. Desde ese entonces, la actriz ha mantenido una estrecha cercanía con los hijos del expresidente, en especial con Paulina Peña, a quien considera una hermana. De hecho, la actriz no ha podido contener la emoción ante el reciente compromiso amoroso de la joven con Fernando Tena, una noticia que asegura le fue comunicada antes de que se hiciera pública, gracias a que Pau se puso en contacto con ella para compartirle todos los detalles.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS MÁS RELACIONADAS

Sofía habló de cómo fue ese momento en que Paulina le comunicó el importante paso que ha dado en el terreno sentimental, un acontecimiento que la llenó de felicidad desde el primer instante, aunque le pidió ser muy reservada, pues de cierta manera tuvo la primicia. “Paulina me marcó a contarme, yo me estaba haciendo las uñas, entonces me dijo: ‘No digas nada’. Yo no podía gritar en el salón porque nadie se podía enterar…”, dijo en entrevista con el programa televisivo Suelta la Sopa, aprovechando la ocasión para reiterar el inmenso cariño que tiene por ella. “Tengo la foto mía y de Pau, que me da mucho gusto, es mi hermana…”, contó.

En otro momento de la charla, Sofía fue muy directa al referirse a los comentarios que recibió luego de que Paulina diera la buena noticia, pues contrario a lo que muchos esperaban no hizo pública su felicitación. “No porque no lo suba (la felicitación) como la gente quiere que lo suba, no es que no exista una relación. Cuando ella me marcó me dijo: ‘Te quería marcar porque siempre hablamos de este momento’…”, contó, haciendo énfasis en lo emotivo que le resulta el reciente compromiso de Paulina. “Qué mujer no se quiere casar y qué mujer no va a querer que a su hermana le den anillo, que llores…”, dijo sonriente, poniendo punto final a las diversas versiones que han surgido durante este tiempo.

VER GALERÍA

Cariño de hermanas

A lo largo de la plática, Sofía también habló de cómo ella y Paulina han hecho frente a los rumores de una supuesta rivalidad, algo que asegura nunca ha existido, pues entre ellas prevalece un fuerte lazo de cariño. Así mismo, explicó los motivos por los cuales cree que estas versiones surgieron en su momento. “Es cierto, desde que mi mamá empezó a andar con Enrique siempre quisieron contrapuntearnos a Paulina y a mí, porque éramos las grandes, porque éramos mujeres…”, agregó en otro instante de la conversación, en la que se mostró sin ningún filtro al hablar de este tema.

Por otro lado, Sofía lamentó que las personas fijaran su atención en este tipo de versiones, mismas que, según afirma, carecen de sentido, siendo muy puntual en su postura. “Qué feo que la gente haya querido todos los días, y se ensañaron, en decir que si no nos llevábamos, que si competíamos por el vestido, que si nos poníamos el otro vestido. La gente hizo solita una competencia que nunca existió…”, finalizó. Por ahora la hija de El Güero Castro disfruta del excelente momento por el que atraviesa, en el que a la par del éxito profesional se enfoca en su relación sentimental con Pablo Bernot, un romance que cobra fuerza con el paso de los días y quela mantiene enteramente motivada, dispuesta a escribir nuevos e inspiradores capítulos en su vida. Por supuesto, tampoco ha dudado en hacer partícipes a sus fans de este instante, feliz del apoyo que ha recibido de ellos.

VER GALERÍA