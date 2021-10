Cayetana, la protagonista de un tierno momento junto a Camila Fernández en televisión

Ilusionada, Camila Fernández se entrega por completo a su labor como mamá, luego de que en marzo pasado debutara en esta faceta al darle la bienvenida a su pequeña Cayetana, a quien procreó junto a su esposo, Francisco Barba. Desde ese entonces, la hija de Alejandro Fernández ha compartido detalles de esta linda experiencia a través de diversos espacios, uno de ellos el programa televisivo Ventaneando, en donde además la pequeñita ha sido una de las grandes protagonistas. A propósito del lanzamiento de su nuevo sencillo titulado Mezcal, la cantante platicó con Pati Chapoy sobre esta fascinante etapa, una videocharla en la que la bebé fue sin duda quien en un instante se robó la pantalla.

A punto de cumplir siete meses de nacida, Cayetana apareció de repente en un instante de la transmisión, luego de que los conductores le pidieran a la joven mostrar a la bebé a cuadro. El momento tan entrañable fue celebrado en el estudio del programa, pues además la pequeñita regaló espontáneas sonrisas, sin olvidar mencionar que causó gran sorpresa lo mucho que ha crecido. “De los ojos sí (se parece a su papá), y de los ojos para abajo, es mi boca…”, contó Camila al referirse al parecido físico de su hija, quien se ha convertido en la más consentida de la famosa dinastía. Entre otras cosas, los televidentes también pudieron ser testigos del carisma que ha heredado la niña, quien con pocos meses de nacida ha dejado ver su lucidez y amor por las aventuras, luego de que recientemente apareciera en un video montando a caballo con su papá.

Camila además aprovechó para contra cómo han sido estos meses junto a Cayetana, tiempo en el que además no ha parado de trabajar en su proyecto musical, por lo que ha podido compaginar a la perfección estos dos ámbitos de su vida. “La verdad es que me tocó una niña súper bien portada, súper buena, está gigante… tiene un carácter divino también, gracias a Dios y la verdad es que se me ha hecho muy padre, no se me ha hecho para nada difícil trabajar y todo al mismo tiempo, ha sido increíble…”, confesó la joven, que además aseguró que podría estar lista para irse de gira con su bebé, una experiencia que ella misma vivió al lado de su padre durante la infancia. “Vivirlo con mi niña siento que es un sueño que yo tenía que cumplir…”, dijo.

Por supuesto, Camila no olvidó reconocer lo importante que ha sido para ella compartir esta experiencia junto a Francisco, orgullosa de tener al compañero de vida ideal. Así lo dijo la cantante, quien está feliz por todo lo que en este momento ocurre en su entorno, en donde las motivaciones parecen inagotables. “Al final somos mi esposo y yo, que mi esposo también es el mejor padre del mundo mundial, se ganó el premio, la estrellita…”, dijo sonriente la intérprete, que siempre ha estado dispuesta a hablar ante el público de estos aspectos de su ámbito privado.

La dulce visita de Cayetana a su abuelo, El Potrillo

En días pasados, Alejandro Fernández recibió en el camerino la visita de su nieta Cayetana, imágenes que llenaron de ternura a los fieles seguidores de la dinastía. Y claro, estos meses ha sido evidente el fuerte lazo que une al abuelo con su nieta, algo que ha conmovido desde lo más profundo a Camila. “Me encanta, se me hace súper tierno porque es como conocerlo mucho mejor. Me hubiera gustado… conocer cómo era él de padre primerizo y ahorita es como si fuera padre primerizo. A mí también me hubiera gustado conocer a mi mamá de madre primeriza… Mi papá que casi no tenía bebés y casi no nos veíamos, ahorita sí es como un poco tierno verlo así con un bebé…”, dijo.

