Como nunca, Martín Fuentes habla del momento más duro que ha vivido en su matrimonio con Jacky Bracamontes

Considerados una de las parejas favoritas del público, Jacky Bracamontes y Martín Fuentes cumplieron hace unos días sus primeros 10 años de casados, una ocasión muy especial en la que celebraron por todo lo alto. A lo largo de este tiempo, sus fans han sido testigos del amor que los une, así como del crecimiento de su familia, pues hoy por hoy tienen cinco hermosas hijas que son su completa adoración. Sin embargo, en esta década de matrimonio, la conductora y el piloto han atravesado también por momentos difíciles, y si bien ha podido salir adelante juntos, es un hecho que nunca olvidarán lo vivido. Martín se ha sincerado al respecto, y como muy pocas veces, ha abierto su corazón para hablar de la situación más dolorosa que ha enfrentado junto a Jacky.

Días después de su inolvidable celebración de aniversario, Jacky compartió en sus redes sociales un video tomado justamente en aquella velada. “Date con el amor de mi vida. Para celebrar nuestro aniversario #10, salimos a cenar a un restaurante divino! Martin Fuentes siempre me sorprende”, escribió la conductora en su cuenta de Facebook al publicar el clip, en el que, en efecto, se les veía sentados a la mesa, muy felices brindado entre beso y beso. “Lo mejor de estos años definitivamente son nuestras 5 chiquitas y nuestro angelito. Que la vida nos prepare para los próximos 10 años juntos”, agregó en su post, el cual de inmediato recibió muchas felicitaciones y mensajes con buenos deseos.

“Tenemos cinco hijas entonces no es tan fácil escaparnos de date, pero hoy le dije a mi Memito, cumplimos 10 años, tenemos que a fuerza salir, escaparnos, y literal eso hicimos, nos escapamos”, contó Jacky al inicio del video, detallando además que su esposo la sorprendió con una reservación en un romántico restaurante en Miami. Enseguida, la anfitriona de Así se baila, invitó a su marido a sincerarse para hablar sobre su primera década de casados. “Entonces, bueno, recuento de la vida”, comentó ella. “Yo creo que para todos los que se casan los primeros 10 años son los mejores… los más importantes son los primeros 10 porque es cuando vienen los niños, es cuando la familia se empieza a acoplar, los de después ya es una cuestión más sencilla”, explicó el piloto. “¡Ya motívame para los siguientes 10!”, le dijo la presentadora, muy sonriente. “Conmigo sabes que siempre hay adrenalina, siempre hay cosas nuevas…”, comentó Fuentes, admitiendo que a él no le gusta hacer planes y prefiere ser espontáneo.

Los mejores momentos y los más difíciles

Ante la pregunta de Jacky, Martín reveló qué es lo que él considera lo mejor en su matrimonio con ella. “Definitivamente lo mejor son nuestras cinco princesas, es lo más padre, que Dios nos dio la dicha de conocer a estas cinco viejas, que nada más de pensar en ellas me dan ganas de llorar”, reconoció el piloto de lo más conmovido. “Mis chiquillas que las amamos. Están felices, porque aunque normalmente no les gusta que salgamos, ni papá ni mamá, pero cuando nos ven que salimos juntos es como: ‘Ah vas con mi papá, vas con mi mamá, okay, bye’ como que no nos dicen nada’”, comentó Jacky por su parte.

Finalmente, Martín se sinceró sobre lo que considera ha sido lo peor que ha vivido en estos 10 años de matrimonio. Sin dudarlo, el piloto recordó aquella dura pérdida que ambos enfrentaron hace ocho años. “Yo creo que lo peor fue cuando perdimos a nuestro bebé, que es lo más duro (que nos ha pasado)”, comentó el piloto. Enseguida, Jacky se refirió al pequeño como Martincito, ante lo que su marido comentó: “Se iba a llamar Martincito… Y es un angelito… Nunca fuimos al registro a ponerle nombre”. Por su parte, la conductora expresó. “Pero se llama Martín, nosotros le pusimos ese nombre y está en el cielo, el angelito Martín. Ya no va a haber otro Martín”, agregó Jacky, explicando que eso es debido a que ya tomaron la decisión de no tener más hijos. “Eso fue un momento yo creo de lo más difícil, y bueno, a final de cuentas la vida nos va dando enseñanzas y nos va dando enseñanzas para ser mejores personas”, reflexionó.

