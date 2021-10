¡Sorpresa! Vanessa Guzmán se convertirá en abuela

Este es uno de los mejores momentos en la vida de Vanessa Guzmán, quien ha dado pasos firmes hacia la realización de cada uno de sus sueños. Por tal motivo, la guapa actriz ha conquistado el triunfo como fisicoculturista, un logro tan significativo del que se siente muy orgullosa. Pero a la par de esa dicha profesional, la intérprete se encuentra ilusionada porque en lo personal todo parece marchar de maravilla, pues a sus 45 años está a punto de convertirse en abuela, una noticia que ha emocionado a sus fieles fanáticos, luego de que su hijo mayor, José Eduardo Rodríguez, diera la buena nueva a través de sus redes sociales, lo que no pasó para nada inadvertido.

Aunque la cuenta del joven es privada, el mensaje ha sido retomado en diversos espacios, mismo en el que se hace evidente la enorme emoción que lo invade. “Como la mayoría de ustedes saben, cualquier día comenzaré una de las faces más emocionantes de la vida: ¡la paternidad! Cada segundo de este viaje ha sido absolutamente increíble y estoy feliz de que sea solo el comienzo…”, explicó en las primeras líneas de la publicación del chico, que apenas en junio pasado cumplió 22 años. Cabe destacar que José Eduardo es el hijo que la actriz tuvo con el actor Eduardo Rodríguez, con quien la actriz mantuvo una relación en el pasado.

Con el sentimiento a flor de piel, el joven aprovechó para revelar incluso el sexo del bebé que espera, haciendo mención en su dedicatoria a su pareja, con quien está a punto de hacer realidad el sueño de convertirse en papá. “No puedo enfatizar suficiente lo emocionado que estoy de conocer a mi hermosa niña. Malorie me ha convertido en el hombre más feliz del mundo y puede que ella haya tenido mi corazón todo este tiempo. Pero nena, tengo qué decírtelo: está a punto de haber una nueva princesa en esta ciudad, finalizó. Así, Vanessa está lista para ver crecer a su familia, en un momento bastante privilegiado para los suyos, pues todo parece ir viento en popa, mientras la protagonista de Soltero con Hijas sigue cosechando triunfos en el fitness.

El amor de Vanessa por su hijo

Aunque hasta el momento Vanessa Guzmán no se ha pronunciado al respecto, -pues como bien sabemos la intérprete es muy reservada con su vida personal-, sí le dedicó a su hijo un lindo mensaje en junio pasado con motivo de su cumpleaños, en el que al parecer, de manera velada, deja ver un poco de lo que ahora ocurre. “Hace 22 años la vida me dio un tesoro que cuido y conservo como uno de los más bellos que he podido tener. Eres digno de admiración, hijo mío. Estoy tan orgullosa de tus logros…”, escribió en las primeras líneas de su publicación, la cual ilustró con varias fotos del álbum familiar.

Posteriormente, Vanessa se expresó sobre lo que probablemente sería la llegada de un nuevo ser, aunque la actriz nunca confirmó de lo que estaba hablando. “Hemos superado tantos momentos juntos en las buenas y en las malas con nuestra ‘luna’ siempre de testigo… Mucho qué festejar este año y sé que todo será para bien en tu vida. Gracias por tan hermoso regalo. Sé que tu tío y abuelo desde el cielo celebran a tu lado. Te amo con toda mi alma. Gracias por siempre estar ahí para mí y tu hermano”, finalizó la intérprete.

