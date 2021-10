La tierna reacción de Cristóbal, el hijo menor de Adal Ramones, al reencontrarse con su papá

Adal Ramones no podría estar más feliz con el reciente proyecto en la televisión. Y es que tras unos meses de descanso, el presentador ha comenzado una nueva etapa en su carrera ahora con la cadena hispana Univision, en donde se ha convertido en el flamante conductor del programa Nuestra Belleza Latina. Sin embargo, para poder cumplir con este importante compromiso, el también actor ha tenido que mudarse a Miami, en donde se graba este reality, por lo que tuvo que dejar México y comenzar esta nueva aventura en Estados Unidos. Y aunque en un inicio Adal tuvo que separarse de su familia, el presentador no podría estar más feliz, pues recientemente su esposa, Karla de la Mora, y sus dos hijitos menores, lo han alcanzado. De hecho, su reencuentro ha sido muy especial y ha quedado registrado en en las redes sociales del intérprete, en donde hemos podido ver que el más emocionado por volver a ver a su papá fue el pequeño Cristóbal, quien al verlo en el aeropuerto no pudo evitar correr a sus brazos, entre gritos de emoción y una enorme sonrisa en el rostro, dejando en claro así que extrañó mucho a su progenitor durante las semanas que estuvieron separados. Da play al video y no te pierdas de este lindo instante.

Loading the player...