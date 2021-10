'No tengo la vida resuelta', el hijo de Ludwika Paleta sobre ser hijo de dos famosos

Desde hace algunos años, Nicolás, el hijo de Ludwika Paleta y Plutarco Haza, se ha enfocado en su carrera musical y su lanzamiento como cantante de hip hop. Como era de esperarse, el joven artista ha contado con el total apoyo de sus padres, quienes han permitido que su hijo explore su lado más artístico, quedando sumamente sorprendidos ante el talento de Nico, quien ha resultado ser un músico muy natural. A pesar de esto, el intérprete está consciente de que llevar los apellidos de dos grandes actores puede ayudarlo mucho en su camino a lograr su sueño, pero también sabe que ser el hijo de dos famosos puede representar un obstáculo en su carrera, por lo que se ha dicho dispuesto a tocar puertas y trabajar sin descanso hasta conseguir hacerse de su propio nombre y lograr separarse por completo de la imagen de sus famosos padres.

Así lo comentó durante una reciente entrevista, en la que de forma muy sincera se refirió a la forma en la que ha llevado su carrera hasta ahora, asegurando que no por ser hijo de Ludwika y Plutarco las cosas se le han dado fáciles, com muchos podrían pensarlo. “En realidad no es así, cada quien tiene sus propios obstáculos, yo tengo los míos y no tengo la vida resuelta. Por supuesto, mis problemas no son los mismos que los de otras personas, pero cada quien los vive a su manera”, aseguró el intérprete en una charla que sostuvo con la revista TVyNovelas.

En ese mismo sentido, el cantante, que recientemente lanzó su segundo sencillo llamado Navegando, aseguró que todo lo que ha logrado hasta ahora lo ha conseguido por méritos propios, reconociendo también el gran apoyo que ha recibido de parte de sus papás, esto luego de haber sido cuestionado sobre si consideraba que el ser hijo de dos famosos lo ha ayudado o lo ha afectado a la hora de perseguir sus sueños. “Para mí no es ni una ni otra, es una circunstancia de la vida que asumo como tal. Al final, ellos, como cualquier otro padre, me apoyan en lo que me haga feliz, y si quiero destacar en esto, debo trabajar duro, porque nadie me ha regalado nada, y por muy famosos que sean mis padres, eso no influye para que a la gente le guste o no mi música”, señaló.

Nico, como es conocido artísticamente, también se encargó de dejar en claro que con su reciente lanzamiento como cantante no busca convertirse en una celebridad como sus papás, pues dijo, todo lo que hace lo hace con mucha pasión y con mucho amor. “Quiero compartir mi música, aquí lo importante es el arte, todo lo demás es secundario, si llega, bien, si no, ni modo”, agregó.

¿Qué opinan sus papás de su música?

Nico fue muy sincero a la hora de hablar de las reacciones que han tenido Ludwika y Plutarco sobre su estilo musical y sobre todo, los comentarios que le han hecho al respecto, dejando en claro que sus papás se sienten muy orgullosos de él. "No es precisamente el género que consumen, pero han escuchado mi trabajo y me dijeron que les agrada. Espero que no me estén mintiendo”, dijo entre risas.

