Tras varios meses de noviazgo, América Fernández confirma que está soltera

Meses atrás, América Fernández, hija de Alejandro Fernández, dio a conocer que se encontraba enamorada. Desde ese entonces, la joven hizo de sus redes sociales el mejor espacio para compartir algunos vistazos y detalles de su romance. De la misma manera, confesó que ambos se habían conocido por Instagram, gracias a una amiga que ambos tienen en común. Sin embargo, hoy la historia ha tomado otro giro, pues con toda sinceridad ha revelado a sus seguidores su actual estado sentimental, confirmando que se encuentra nuevamente soltera, algo que tomó a todos por sorpresa. Mientras tanto, ella parece estar feliz, enfocada en sus proyectos y en mantenerse muy cercana a su familia.

Como ya es costumbre, América abrió la conversación a través de sus historias de Instagram, en donde inició una dinámica de preguntas y respuestas con los usuarios, momento en el que fue cuestionada sobre su vida sentimental. “¿En dónde está el novio?”. Sin más preámbulo, la guapa chica despejó las dudas, tomando todo con calma y hasta con sentido del humor. “Sorpresa. Estoy soltera”, escribió, agregando a sus palabras unos emojis de fantasma. Lo cierto es que eso no significa que esté cerrada al amor, pues tras hacer esta revelación dio más detalles de cómo se encuentra su corazón en estos instantes. “Pero me gusta alguien, top secret”, agregó sin dar mayor explicación, dejando a todos en la incertidumbre sobre la identidad del galán que hoy le roba suspiros.

Por supuesto, América ha logrado consolidar una comunidad de seguidores que de cierta manera se ha identificado con ella, y fue por ese motivo que alguien más le pidió un importante consejo: “¿Será bueno regresar con un ex?”, tras esta pregunta, la también hija de América Guinart no dudó en responder, dejando claro que gracias a lo vivido en el terreno amoroso hoy se siente segura de lo que desea. “No lo sé Rick… en mi experiencia, mejor no. Si cortaste, es por algo”, explicó, siendo totalmente reservada en torno a los motivos por los cuales ella y su ex decidieron poner punto final a ese noviazgo, una etapa que comenzó a destapar a principios del año, cuando surgieron las primeras pistas de lo que estaba ocurriendo en su entorno amoroso.

Por el momento, también se desconoce cuándo fue que América y su ex tomaron la decisión de poner punto final a su romance, aunque fue a principios de julio cuando los dos celebraron medio año de novios. De hecho, la también diseñadora de joyas publicó una foto en blanco y negro por esos días en la que aparece junto a él, ambos abrazados y solo acompañada por el número “6”. La publicación además provocó la reacción de varios de sus seguidores, entre ellos, Valentina Fernández, su hermana, quien desde que Camila Fernández se casó con Francisco Barba, se ha vuelto su inseparable.

Lo que ha dicho su mamá

En medio de aquella relación sentimental, América Guinart opinó sobre su hija, luego de que tanto Camila, al igual que Alex, han tomado la decisión de comprometerse y unir sus vidas en matrimonio con sus respectivas parejas. “Se casó Camila, se casó Alex, no creo que América se me case pronto. También ya saben que canta muy bonito, también toca instrumentos, como Alex y Camila, solamente que a ella no le ha gustado dedicarse profesionalmente a esto”, comentó orgullosa, aprovechando el espacio para destacar las cualidades artísticas de la joven, quien entre otras cosas ha ganado popularidad en redes gracias a su amor por la moda, siendo inspiración para muchas de sus seguidoras, que encuentran en sus looks un perfecto modelo de estilo.

