Ximena Navarrete ante las críticas por su cambio de look: ‘Yo nunca haría algo que dañe a mi bebé’ La exMiss Universo tomó sus redes sociales para aclarar que el tinte que se aplicó en el cabello es libre de químicos

A sólo un par de meses de darle la bienvenida a su hija, Ximena Navarrete alista cada detalle para recibirla. Hace unas semanas dio a conocer que se encontraba trabajando en la habitación de su bebé y este fin disfrutó de su primer baby shower, un festejó que protagonizó, luego de la ceremonia espiritual en la que participó hace unos días, también con motivo del próximo nacimiento de su bebé. Tan estilosa como de costumbre, la exMiss Universo ha mostrado sus looks pre-mamá más especiales y se ha encargado de lucir perfecta en cada instantánea en la que presume su baby bump. En ese sentido, en las últimas horas el anuncio de que se sometió a un cambio de look en plena dulce espera causó revuelo entre sus seguidores que se mostraron curiosos de saber cómo lo había logrado.

Después de recibir varios mensajes de parte de sus seguidores, la tapatía decidió romper el silencio y utilizar un par de historias en Instagram para explicar los términos en los que se realizó esta transformación que consistió en cortar un poco su cabellera y pintarla de un castaño más claro, una situación que inquietó a su comunidad en esta red social a la que mandó un contundente mensaje aclarando la situación: “A todas las que me están escribiendo que cómo es posible que me pinte el pelo embarazada o preguntándome que, ¿a las cuántas semanas se pueden pintar el pelo si estás embarazadas?. Hagan esta pregunta a su médico o ginecólogo. Yo nunca haría algo que dañe a mi bebé o embarazo”, comentó tajante.

Ximena Navarrete continuó recomendando a sus seguidores que busquen orientación con un profesional: “Usen su criterio o busquen información confiable para poder saber si pintárselo o no. Que cada mujer haga lo que mejor le parezca”. La exreina de belleza reveló que los productos que utilizó su estilista para este cambio de look estaban libres de cualquier químico que afecte a su feliz estado: “Los tintes que usa Pepe en su salón son productos de excelente calidad, libres de amoniaco y otros químicos (si vas a un buen salón de belleza o con alguien profesional siempre va a cuidar esos detalles). Compañeras, compañeros, compañeres, dejen la dramatización por un tinte. Por su atención gracias”, finalizó.

Su testimonio de esperanza

Desde que anunció su embarazo, Ximena ha estado compartiendo su experiencia para buscar a esta bebé en varios foros de fertilidad, como ocurrió esta tarde con las especialistas en fertilidad, Mónica Reyes y Sandra Boyser con quienes charló de cómo fue su proceso para quedar embarazada, luego de la sensible pérdida de su primer hijo: “No se me va a olvidar nunca la sensación de estar en medio de ese proceso, de estar buscando un bebé y de estar con el duelo de pérdidas anteriores”, comentó. Tras su experiencia, la tapatía se ha vuelto muy empática con mujeres que están atravesando por lo mismo: “Les contesto, a muchas de reserva ovárica baja, yo siempre les digo que, la tengo más baja que la que todas las que me escriben, así que también es algo que es un poco alentador”.

La tapatía reconoció que es un proceso en el que, en muchas ocasiones, te sientes sola, razón por la que extendió su apoyo a mujeres que están buscando un bebé: “Yo estoy ahí, no están solas que siempre que quieran platicar con alguien acerca de este tema lo súper entiendo y conmigo pueden tener una conversación y no sentirse solas en este mundo que de repente sí puede ser muy solitario y te nublas, de repente, en el proceso, pero después, esa nube se mueve y llega la luz”, comentó positiva.