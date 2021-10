Andrea Meza revela el sueño que podría cumplir tras dejar la corona de Miss Universo

Si algo caracteriza Andrea Meza es su personalidad multifacética, algo que le ha permitido tener objetivos muy claros a lo largo de los años. Enteramente motivada por este instante que vive, -convertida en la Miss Universo con el reinado más corto-, también está consciente del rumbo que podría tomar cuando llegue el momento de dejar la corona, y en el que quizá emprendería su camino hacia la conquista de un importante sueño. De esta manera, la reina de belleza daría una sorpresa a todos sus seguidores, sacando a flote otro más de sus talentos, siempre dispuesta a seguir adelante y a mantenerse ocupada, pues es evidente que trabajar en lo que más ama es una de sus grandes pasiones.

Con la sencillez y amabilidad que la caracterizan, Andrea reveló que uno de sus grandes anhelos ha sido siempre dedicarse a la música, por lo que no descartaría enfocarse en este terreno de manera profesional, pues desde que es pequeña ha sido muy influida sobre este arte. “Mi papá tocaba la guitarra y yo tocaba sus canciones… Me pone feliz. Sé que estoy bien, que me siento cómoda si estoy cantando, nunca lo hice profesionalmente, sin embargo es algo que sí me gustaría explorar…”, señaló de lo más sonriente durante una reciente entrevista concedida al programa televisivo Venga la Alegría.

Por el momento, Andrea todavía se encuentra meditando en torno a esta posibilidad, por lo que ha contemplado algunos aspectos importantes, como el género musical que le gustaría interpretar, entre ellos uno muy popular de la región que es originaria. “La música sierreña me gusta, crecí con esa música, me gusta cantarla…”, aseguró durante la reveladora charla, en la que hizo una importante precisión. “No he definido todavía por que género me gustaría inclinarme…”. Eso sí, mientras todo sucede, ella se mantiene muy activa y ocupada en los compromisos de su agenda, como ahora lo hace al trabajar para una fundación que apoya a niños con labio y paladar hendido, dando a conocer el mensaje de la organización a la población en México y el mundo entero.

Su talento en el canto

Recordemos que a mediados de julio pasado, Andrea sorprendió a sus seguidores al interpretar el fragmento de una canción, instante que fue capturado por su guapo novio, Ryan Antonio, quien compartió el instante a través de sus redes sociales. En el clip, se escucha a la Miss Universo cantar Ya Te Olvidé, de Yuridia, y aunque no aparece a cuadro, sí se llevó una ola de ovaciones por el talento vocal que hizo evidente. De esta manera, la originaria de Chihuahua da muestra de que no tiene ningún límite y que su amor por los escenarios es sin duda enorme. Horas después de ese clip, el galán de Meza publicó otro video, ahora uno en el que la reina de belleza cantó el tema Me Gustas, del fallecido Joan Sebastian.

Lo cierto es que Andrea atraviesa por uno de los mejores momentos de su vida, así lo ha dejado ver precisamente durante la celebración de su pasado cumpleaños, en el cual aprovechó para contar cómo recibió esta nueva vuelta al sol. “Cumplir años es un privilegio, simboliza la madurez, el aprendizaje. Cada cumpleaños que he tenido ha sido de cambios radicales, con personas diferentes. Me motiva un cumpleaños porque me siento cómoda conmigo misma, me propongo nuevas metas y siempre hago nuevos proyectos…”, señaló en entrevista para el diario mexicano Reforma.

