Britney Spears agradece el apoyo de sus fans tras liberarse de la tutela de su padre

La semana pasada, Britney Spears dio un paso muy importante en su camino hacia la libertad. Y es que tras pasar 13 años bajo la tutela legal de su padre, James Spears, la cantante y su equipo legal finalmente lograron que la corte de Los Ángeles destituyera a su progenitor como su tutor, dejándolo totalmente fuera de las decisiones personales, económicas y profesionales de su hija, algo que durante el tiempo que estuvo al frente de la tutela podía controlar a su antojo. De hecho, fue la misma Britney quien pidió de viva voz a la jueza Brenda Penny, encargada de su caso, la destitución de su papá, luego de acusarlo a él y a su equipo de abusar de su posición, privándola incluso de sus derechos más elementales. Y aunque el equipo legal de la eterna 'Princesa del Pop' sabe que se ha anotado una victoria para ellos, lo cierto es que la intérprete de Lucky sabe muy bien que gran parte de este triunfo se lo debe a sus fans, quienes por su cuenta comenzaron a hacer evidentes los abusos que James y sus allegados cometieron en contra de su protegida, y comenzaron alzar la voz en redes sociales bajo el hashtag #FreeBritney (Liberen a Britney), logrando viralizar su caso a tal magnitud, que hoy en día se ha convertido en un tema de interés social. Es por eso que la también actriz ha querido agradecer de forma pública a sus seguidores, a quienes les ha dedicado un mensaje muy especial en sus redes sociales.

Fue a través de su perfil de Instagram donde la artista de 39 años se dejó ver guapísima en un video en el que se le pude ver posando frente a la cámara, luciendo un look muy casual de shorts de mezclilla y un top amarillo que dejaba al descubierto su marcado abdomen. Debajo del clip, la cantante compartió unas lindas palabras para sus fans y todos aquellos que apoyaron al movimiento que salió de redes sociales a las calles, dejando en claro lo agradecida que está con todos ellos por lo que han hecho por ella. "El movimiento Free Britney... no tengo palabras... Porque por ustedes, chicos, y su constante capacidad de resiliencia para liberarme de mi tutela, ahora mi vida va en esa dirección”, expresó la intérprete, que desde que se dio a conocer la destitución de su padre como su tutor legal, no se había referido al tema de forma abierta.

La protagonista de la película Crossroads continuó con su mensaje destacando lo mucho que le conmueve ver a sus fans respaldándola, por lo que incluso reveló que de tanto amor que ha recibido ha derramado algunas lágrimas de felicidad. "Anoche estuve llorando durante dos horas porque mis seguidores son los mejores y yo lo sé. Siento sus corazones y ustedes sienten el mío. Lo sé y es verdad”, finalizó la intérprete sumamente emocionada.

Britney Spears lleva casi dos años intentando terminar con la tutela legal bajo la que ha estado por casi 14 años y de la cual ha intentado deshacerse desde el año 2009. Sin embargo, si caso ha cobrado relevancia gracias al movimiento #FreeBritney y a los documentales que han surgido a raíz de que se comenzaron a hacer públicos y virales los testimonios de algunas personas cercanas a la familia Spears, quienes fueron testigos de la rígida situación bajo la que vivía la cantante. De hecho, en junio de este año Britney por primera vez habló ante la corte, denunciando a su padre y a su equipo legal de situaciones sumamente delicadas como mantenerla alejada de su círculo de amigos, hasta controlar su salud reproductiva. Eso, además de aprovecharse de su fortuna y de obligarla a hacer trabajos que no estaba dispuesta a hacer. De hecho, en uno de los documentales que se han realizado a partir de su caso, se ha dejado en claro que ninguna persona que ha estado bajo una tutela como en la que se encuentra la cantante, ha vuelto a trabajar desde que se les puso al cuidado de un tutor, algo que no sucedió con Britney, quien al largo de estos 13 años no ha dejado de trabajar.

¿Qué sigue en el caso de Britney?

Aunque este es un gran avance para Britney, el caso de la cantante no está cerrado y el juez llamó a una audiencia final que se realizará en 45 días, fecha en la que se deberá presentar los resultados de la auditoría a la que James Spears será sometido. Fue la jueza Brenda Penny quien ordenó que el padre de la cantante deje de controlar la fortuna de su hija que, en este momento, asciende a unos 60 millones de dólares. Mientras se determina qué ocurrirá con Britney, si se le regresará su libertad completamente, se nombró tutor provisional a John Zabel, un contador público certificado que se hará cargo de los asuntos financieros de la cantante hasta que la corte emita su fallo. La jueza dio a conocer que su decisión tuvo que ver con el panorama que la defensa de la cantante presentó: “Reflejan un ambiente tóxico que requiere la suspensión del Sr. Spears”, comentó Penny durante la audiencia, de acuerdo con información del Daily Mail.

