¡Cuánto ha crecido! Sarah Kohan celebra el cumpleaños 1 de Nala

El tiempo ha pasado muy rápido desde que Javier Chicharito Hernández y Sarah Kohan tuvieron la dicha de convertirse en padres por segunda ocasión. Fue exactamente un año atrás, el 5 de octubre, cuando dieron la bienvenida a su pequeña Nala, quien esta vez celebra su primer cumpleaños cobijada por el amor de los suyos. Precisamente, ha sido la guapa australiana quien ha dedicado una emotiva felicitación a su bebé, enteramente orgullosa de la llegada de este especial día, en el que además realizó un íntimo festejo en casa, como lo ha venido haciendo mes con mes desde el nacimiento de sus hijos, un detalle que ha tenido muy atentos a todos sus seguidores a lo largo de este tiempo.

Como era de esperarse, Sarah publicó a través de sus redes sociales algunas historias en las que se observa la pequeñita, así como una decoración con enormes globos dorados formando el nombre de la festejada. Así mismo, se pueden ver algunos regalos que la hija del Chicharito ha recibo en este su día. Y aunque no dio muchos detalles de la celebración, sí se tomó un tiempo para escribir un mensaje a Nala, enteramente conmovida por este momento que formará parte de sus recuerdos más entrañables. “Mi hermosa mujer, feliz primer cumpleaños. Qué suerte tengo de ser tu madre…”, escribió la también influencer en las primeras líneas de su publicación en Instagram.

Para hacer más emotivo el momento, Sarah ilustró sus palabras con un par de fotografías en las que aparece Nala jugando con una cajita y un sobre, mientras ella, en su papel de feliz mamá, mira sonriente frente a la cámara. “Eres la mujer más hermosa de esta tierra, y siempre estaré agradecida de que me hayas elegido para ser tu madre. Te amo, mi reina leona”, finalizó Kohan, dando muestra del enorme sentimiento que la invade al presenciar lo mucho que han logrado crecer sus hijos, a quienes no para de consentir a diario. De hecho, es común que en más de una ocasión muestre la buena convivencia entre la bebé y su hermanito, Noah, quien el pasado junio cumplió 2 años.

Por supuesto, la reacción por parte de los usuarios fue inmediata, así como las felicitaciones y los buenos deseos de los amigos de Sarah, quienes se han unido al festejo virtual desde muy temprano. Cabe destacar que quien no dejó de escribir fue Sharon Fonseca, con quien al parecer mantiene una linda amistad. “Feliz cumpleaños, alma hermosa. Eres un ángel sobre la tierra”, escribió la pareja de Gianluca Vacchi, con quien al parecer mantiene una linda amistad. Así, Kohan ha dad la bienvenida a este especial día, en el que también se ocupó en preparar algunas golosinas para la fiesta, como unas gomitas de maracuyá con forma de dinosaurio, según mostró en otro de los clips que subió a Instagram.

Siempre supo que sería niña

A lo largo de todo su embarazo, Sarah no paró de compartir detalles con sus seguidores, a quienes en varias ocasiones presumió su baby bump. A la par de esto, también se tomó el tiempo para responder algunas preguntas, en las que habló del presentimiento que tuvo al saber que nacería una niña, aunque el sex del bebé no fue prioridad. “Tengo un fuerte sentimiento de que es una niña, porque este embarazo ha sido muy diferente al de Noah. No importa, no tengo preferencia, siempre y cuando esté saludable. Siempre quise un niño y ya tuve a Noah, así que ahora realmente no me importa (el sexo del bebé)”, explicó por aquellos días.

