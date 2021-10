Natalia Téllez cuenta cómo reaccionó Jacky Bracamontes al enterarse de su embarazo

La noticia del embarazo de Natalia Téllez tomó a todos sus seguidores por sorpresa pues, aunque ella se había dejado ver muy feliz junto a su novio Antonio Zabala, nadie pensaba que estuvieran por escribirle a la cigüeña. Luego de que compartiera la buena nueva en sus redes sociales, la joven conductora reveló en el programa Netas Divinas que tendría una nena. Desde el primer momento, sus compañeras en este programa no pudieron ocultar su emoción por la dulce espera de su colega, de hecho, días después Paola Rojas protagonizó junto a ella un entrañable momento en plena calle. Ahora, la futura mamá ha revelado cómo reaccionó Jacky Bracamontes ante la noticia de su próxima maternidad, y ha contado cómo fue que ella y las Netas la inspiraron en esta nueva etapa.

Días atrás, en una emisión del programa de Unicable, Natalia recordó cómo reaccionó Jacky al enterarse de su embarazo. La conductora contó que en cuando dio la noticia, varias personas la contactaron, entre ellas estuvo la exreina de belleza, quien no daba crédito ante el anuncio. “Jacky me escribió enloquecida, Jacky estaba enloquecida”, comentó la también actriz al describir lo emocionada que estaba su excompañera por ella. Si bien no entró en detalles sobre lo que la anfitriona de Así se baila le dijo, sí se reconoció afortunada por haber cruzado su camino con ella. “Jacky es una mujer tan diferente a mí y es una bendición conocer una mujer así… Una bendición conocer a mujeres completamente diferentes a mí y Jacky es eso, es alguien completamente diferente a mí”, aseguró. Y es que para Natalia ha sido sumamente enriquecedor el poder compartir con las conductoras de Netas Divinas sus diferentes visiones y experiencias respecto a temas importantes, como lo es la maternidad. De hecho, ella misma admitió que el apoyo incondicional que recibió de ellas fue uno de los factores que la animó a decidirse. “Se ha hecho algo aquí entrañable para mí. Sí son inspiración, sí me cambiaron mis paradigmas, mis chips, mis miedos”, confesó Natalia.

Jacky es una mamá con mucha experiencia, pues junto a su esposo Martín Fuentes tiene cinco hijas, quienes son su mayor orgullo. Cuando por medio de Instagram se enteró del embarazo de Natalia, no tardó en comentar su post, dejando ver ya cuán feliz estaba por su excompañera. “¡Natalia Téllez! ¿Eso es verdad? ¡¡No juegue es con mis sentimientos!! ¡Estoy muy emocionada!¡ FELICIDADES!”, escribió el pasado 20 de septiembre debajo de la publicación de la joven conductora. A lo largo del tiempo que trabajaron juntas, la exreina de belleza trató de convencer a Natalia de que sería una gran mamá, de hecho, hace casi un año, ella bromeó al respecto en un programa. “Si no viene Jacqueline, manda a alguien a que me obligue a tener hijos”, comentó entre risas en octubre del año pasado.

Desde aquel entonces, la joven intérprete ya había reconocido estar considerando seriamente la idea de convertirse en mamá, pues antes había confesado tener algunas dudas al respecto. “Yo creo que sí, no sé. Me he abierto a la posibilidad. Si me hubieras preguntado hace un año te hubiera dicho que no, y después de esta cuarentena, que les decía que de verdad conecté ciertas cosas, hice mucha chamba con cosas emocionales y con mi mamá, mucha, mucha chamba como de cuestiones femeninas, y ahora pienso que sí lo haría”, comentó entonces, aunque aseguró que no lo veía en un futuro cercano. “Tampoco es de ¡ya quiero un hijo!”.

Natalia y su respuesta a quienes la critican por supuestamente cambiar de opinión

“Ha sido muy fuerte porque cuando dije (que estaba embarazada) recibí mucho amor y se los agradezco, pero también había una idea de que yo había ducho que no quería ser madre”, comentó en Netas Divinas. “El hecho de que haya expresado que me daba mucho miedo, no significaba que no lo haya deseado y no lo haya querido, solamente fui honesta cuando me preguntaban y decía: ‘no sé, probablemente no’”, explicó. “Mi idea de mamá estaba peleado, uno, porque no la tengo, dos porque no conocía mujeres… no estaba cerca de personas con niños”, continuó. “Me cambió este programa para bien, ciertos paradigmas míos, ciertos prejuicios míos”, agregó. “Entonces no, yo nunca me senté aquí a decir ‘yo nunca voy a tener hijos’”, aseguró.