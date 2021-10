Juan Soler reconoce la labor del padrastro de su hija Valentina: 'No sabes cómo le agradezco'

Cuando Juan Soler decidió dejar su natal Argentina, hace 25 años, para perseguir su sueño de convertirse en actor en México, lo hizo sin saber que su hija Valentina ya venía en camino. De hecho, el intérprete no supo que se había convertido en padre hasta año y medio después de la llegada de su primogénita. Desde entonces, Juan se ha mantenido al pendiente de la vida de su hija, haciéndose presente en los momentos más especiales de su vida -como el reciente nacimiento de su nieta Alfonsina-, asumiendo completamente su paternidad, aunque en ocasiones ha tenido que ser a la distancia. Es por eso que el actor está muy agradecido con la pareja de la madre de Valentina, quien decidió acoger a la jovencita como si fuera su hija, asumiendo también un rol paterno en su vida.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Así lo reveló el artista de 55 años durante una charla que sostuvo con la periodista Aurora Valle para el programa Confesiones, en donde con total sinceridad agradeció al hombre que sin pensarlo ha asumido un rol muy importante en la vida de Valentina, dejando en claro la admiración y respeto que siente por él. "El papá, papá, de Valentina es Leo, que es el marido de Karina, la mamá de Valentina, y lo reconozco y no sabes cómo le agradezco a Leo cómo formó a Valentina como hija”, señaló el actor conmovido y visiblemente emocionado.

De hecho, el intérprete reconoció la labor que Leo ha hecho al convertirse en un segundo padre para su primogénita, asegurando que gracias a las lecciones que él le ha dado a su hija, en conjunto a las que él y Karina también le ha transmitido, han logrado criar a una joven ejemplar, algo de lo que se siente muy orgulloso. “Eso es un crédito compartido, no siento que me lleve todo el crédito", expresó entre risas el actor.

VER GALERÍA

Fue en un viaje que Juan hizo a Argentina, después de haber estado una temporada en México, que Karina, por quien el intérprete siente una profunda admiración, decidió darle la noticia de que se había convertido en padre año y medio atrás, ante la insistencia del padre de ella, quien abogó por que el actor tuviera la oportunidad de conocer a Valentina. “Me conmueve mucho hablar de ella (Karina), por su entereza, porque me dijo: ‘no quiero nada de ti, pero mi papá me dijo que tú tienes que saber que tienes una hija, es tu decisión, ella lleva el apellido de papá (de su papá) y no vengo a pedirte absolutamente nada, sólo quiero que tú sepas que, en este mundo, tú tienes una hija”, recordó durante una charla que sostuvo en marzo de 2020 con Yordi Rosado.

¿Cómo es su relación con la madre de Valentina?

Durante la charla que sostuvo con el programa Confesiones, Juan Soler se refirió a la linda relación que ha construido con Karina, por quien también siente una admiración total y con la que ha logrado mantener una estrecha cercanía gracias al amor que ambos tienen por Valentina. "La mamá de Valentina es una persona increíble, una mujer a quien adoro y respeto muchísimo”, reveló el guapo argentino. “Tenemos una muy linda relación y nos une nuestra hija, aunque no nos haya unido una relación de pareja", añadió.

VER GALERÍA