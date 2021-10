María Levy y la entrañable imagen al lado de su hermano José Emilio

Después de varias semanas enfocada en la recuperación de su salud tras enfrentar al Covid-19, este fin de semana, María Levy disfrutó de una reconfortante reunión con sus hermanos Paula y José Emilio en casa de su abuelita, Talina Fernández. A través de su cuenta de Instagram, la fotógrafa compartió algunas imágenes de su reencuentro con su familia luego de lidiar por varias semanas, primero con el virus, y luego con las secuelas, según contó en sus redes: “Oigan estuve súper desaparecida, porque me dio Covid y yo decía: ‘Soy súper sana, no me va a dar y si me da, me va a dar súper leve'. Pues no, me tumbó, me tumbó tres semanas, o sea, apenas ayer me sentí bien, fue de tres semanas. Entonces, cuídense mucho, por favor, no se confíen”, comentó hace unos días en sus historias.

De las primeras cosas que quiso hacer tras su recuperación fue abrazar a su familia, sobre todo a sus hermanos y a su abuelita con quienes, durante el verano, disfrutó de un divertido viaje a Mérida, que se ha convertido en uno de los más especiales que han realizado los hijos de la fallecida Mariana Levy. Aunque José Emilio, su hermano ya no es un niño (celebró en julio pasado su cumpleaños número 17), para su hermana mayor siempre será su bebé, razón por la cual posó a su lado en una foto que se ha convertido en una de las más entrañables de los hijos de la actriz a quienes hace mucho no veíamos tan unidos.

Todo parece indicar que, tras su viaje, ahora los hermanos Levy han convertido la casa de Talina Fernández en el punto de reunión pues, aunque María no compartió imágenes con Paula, ella estuvo posteando fotos también en la casa de la presentadora donde se encuentran los recuerdos más especiales de la infancia de los tres. A tenor de las publicaciones que estuvieron haciendo ayer, durante su reunión echaron un vistazo al pasado y se pusieron nostálgicos recordando algunos lindos momentos de su niñez con juguetes que todavía conserva su abuela quien también usó su feed en Instagram para compartir una imagen inédita al lado de sus hijos.

Talina y el especial recuerdo de Mariana

Aprovechando que sus nietos se encontraban en su casa, Talina sacó algunas instantáneas con las que recordó aquella época en la que sus hijos eran unos niños y ella ya era uno de los rostros más queridos de la televisión mexicana: “Por ahí de 1982 con los tres amores de mi vida. Como pasan los años”, escribió La dama del buen decir como descripción de esta imagen donde vemos a una Mariana Levy muy joven y sonriente al lado de sus hermanos Coco y Patricio. En esta foto aparece Talina en medio de los tres, justo como ahora la vemos con sus nietos, con quienes actualmente tiene una relación muy estrecha, de hecho, los tres, le regalaron un like a esta imagen, donde aparece su mamá muy sonriente.

Hace unos meses, a través de su canal de Youtube, Talina Fernández abrió su corazón y reconoció que, cuando murió su hija Mariana, fue su nieta María y su labor como madre adoptiva lo que la sacó adelante, además de velar por los intereses de sus nietos más pequeños. Paula y José Emilio, quienes durante su infancia vivieron con su papá, José Emilio Fernández El Pirru: “Ella es la razón por la que yo no me morí cuando se murió mi hija Mariana, porque yo tenía que cuidar a María López Levy, que tenía nueve años. En aquella charla, la conductora reveló que para su nieta fue muy difícil lidiar con la partida de su mamá tan joven: “María no podía llorar, desde que perdió a su mamá, nunca pudo llorar, estaba atorada”, recordó la presentadora.