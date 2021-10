‘¡Qué guapo estoy!’, la simpática reacción de Luis Miguel al ver a Diego Boneta caracterizado como él

Sin duda alguna, el éxito de Luis Miguel, La serie no hubiera sido posible sin el magnífico trabajo actoral de Diego Boneta, quien hizo un retrato muy especial de la persona detrás del gran artista. Y es que como bien lo ha revelado el actor, mucho influyó el que haya podido tener un acercamiento con el ‘Sol de México’ y a partir de ahí construir toda la psicología de su personaje. De hecho, la actuación de Diego fue tan convincente, que Luis Miguel no ha dudado en hacérselo saber, llenando al actor de halagos por su talento y su trabajo dentro de la serie que retrata los claroscuros de su vida y su carrera, reaccionando de una forma muy especial incluso al trabajo de caracterización al que tuvo que someterse para darle más realismo a su personaje.

Así lo reveló Diego durante una reciente entrevista, en donde compartió algunos detalles del rodaje de la tercera temporada y del encuentro que sostuvo con el intérprete de La incondicional, quien visitó el set de filmación de la serie para encontrarse con Boneta y hacerle saber lo mucho que le ha gustado su trabajo. “Para mí era muy importante estar con él para entender la esencia, el poder estudiarlo, el poder absorber. Lo cual fue muy útil, sirvió mucho conocerlo y ver lo que él hacía”, comentó el actor sobre sus primeros encuentros con el cantante y sobre lo importante que fue para él contar con el respaldo del intérprete. “Yo creo que no puede haber mayor satisfacción que el interpretar a alguien vivo y que esa persona te diga: ‘muy bien’”, agregó el intérprete.

De hecho, Diego reveló que además de esos primeros encuentros, tuvo un nuevo acercamiento con Luis Miguel, quien incluso visitó el set de filmación y tuvo una graciosa reacción al verlo caracterizado, mostrándose muy emocionado ante el resultado. “Tuvimos ese intercambio donde llegó conmigo y me dijo: ‘te la volaste!’, desde cuando vino al Baby O’, en el set y yo en personaje, y se me queda viendo y me dice: ‘¡Qué guapo estoy!’”, dijo entre risas.

Luis Miguel, la serie estrenará su tercera temporada el próximo 28 de octubre a través de Netflix, algo que tiene muy emocionado a Diego Boneta, quien ha descrito esta última entrega como la mejor de toda la saga. “Yo creo que va a ser la mejor… Es la más arriesgada”, dijo el artista de 30 años en una entrevista que sostuvo con el medio Ciudad Magazine. “En esta última temporada, con todo el equipo, el mismo que hizo 1 y 2, dijimos ‘¿cómo podemos ser lo más arriesgados y lo más bold (audaces) posible?’. Y mostramos a un Luis Miguel que no hemos mostrado antes”, aseguró. “El Luis Miguel del tiempo presente es…. Muy heavy”, agregó.

¿Qué nos espera en la tercera temporada?

Durante su paso por la sala ¡HOLA! de los Premios Platino, realizados el pasado 3 de octubre, el actor reveló en qué se basará la trama de esta tercera temporada, dejando en claro que el reto actoral que significó personificar a Luis Miguel en su vida adulta fue bastante desafiante. “Como pueden ver en el tráiler se ve un Luis Miguel prácticamente de tiempo presente, 2017, 2016, una caracterización de seis horas, de cuerpo completo, es lo más difícil que he hecho en mi vida” contó a los micrófonos de ¡HOLA!