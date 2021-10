Geraldine Bazán se reencuentra con sus mosqueteras tras sus vacaciones por Europa

Luego de pasar unas espectaculares vacaciones en España y Francia, Geraldine Bazán ha vuelto a México, mientras comienza a retomar su rutina y su día a día. Y aunque por lo que mostró en sus redes sociales, la pasó muy bien recorriendo los rincones más emblemáticos del continente europeo, lo cierto es que la actriz ansiaba regresar a su país de residencia para poder reencontrarse con sus dos hijas, Elissa Marie y Alexa Miranda. Es por eso que a su regreso, Geraldine ha corrido a los brazos de sus retoños, sus grandes cómplices, con quienes pasó un divertido día de ‘turistas’ por la Ciudad de México, compensando así el tiempo que no pudieron estar juntas.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Así lo compartió la actriz a través de su perfil de Instagram, en donde ha publicado una linda postal del momento de su reencuentro, en la que se ha dejado ver de lo más sonriente y feliz, posando para la cámara mientras abraza efusivamente a sus pequeñas, quienes se ven muy emocionadas por estar de nuevo al lado de su famosa mamá. “Encuentro de mosqueteras”, fue el título que Geraldine eligió para su fotografía, haciendo referencia al cariñoso apodo con el que suele llamar a sus retoños, generando un sinfín de reacciones de parte de sus fans, quienes no dejaron de aplaudir ante la linda relación que la actriz de telenovelas como Por amar sin ley ha logrado formar con Elissa y Alexa.

En otras publicaciones, Geraldine compartió algunos vistazos del día de chicas que pasó al lado de sus hijas, en las que mostró detalles del delicioso almuerzo que disfrutaron en un pequeño restaurante de la ciudad, así como una linda postal en la que se puede observar a las hijas de la artista de 38 años posar tomadas de la mano frente al Ángel de la Independencia, uno de los monumentos más emblemáticos de la Ciudad de México, luciendo looks muy casuales y perfectos para una mañana de domingo.

El gran momento de Geraldine

Sin duda alguna, la actriz atraviesa por un momento ideal en su vida. De la mano del éxito profesional, las cosas no podrían estar mejor en el plano personal. Y es que la actriz, que además de disfrutar de una excelente relación con sus dos hijas, también se encuentra muy enamorada y feliz con la relación que mantiene con el empresario Luis Gerardo Murillo, algo de lo que no habla mucho de forma pública pero que ella misma se ha encargado de confirmar. “Sí, ando saliendo con alguien, muy contenta, la verdad…”, dijo recientemente al asistir como invitada al programa de YouTube, Pinky Promise. En ese espacio, también reveló si le gustaría o no volver a casarse. “No sé, la verdad es que creo en el amor, definitivamente, hoy, mañana y siempre, pero no sé. Esta cuestión de casarse por la boda y por eso, yo ya lo viví, está increíble y todo, pero creo que el casarse, una fiesta, no es lo mismo que un matrimonio…”, explicó en entrevista con el programa televisivo Sale el sol.

Eso sí, la intérprete ha sido muy directa al referirse a las razones que ha tenido para no hablar de su novio frente a las cámaras, una regla que ha seguido al pie de la letra. “La verdad es que, sobre todo que mi pareja no es del medio, entonces es un poco respetar, ¿cómo se podría decir, cuando no eres conocido?, respetar eso. Creo que es mucho más sano mantenerlo así y me gusta, me gusta muchísimo…”, dijo sonriente.

VER GALERÍA