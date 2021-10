¡Está enamorada! Valentina, la hija menor de El Potrillo, presume como nunca a su galán

Más allá de todo el éxito que ha logrado en su carrera en la música, para Alejandro Fernández no hay nada más importante que su familia. Heredero de uno de los clanes más famosos del mundo del espectáculo, el cantante ha visto crecer rápidamente a su propia descendencia. Camila, una de sus mellizas, se convirtió en madre hace unos meses, luego de casarse el año pasado. Mientras que Alex, primogénito de El Potrillo, está en camino a debutar en la paternidad junto a su esposa Alexia Hernández. El tiempo ha pasado tan de prisa, que hasta Valentina, la menor de los hijos del intérprete, ya es toda una señorita y no sólo eso, está además enamorada y acaba de presumir como nunca al galán que tiene su corazón.

Valentina tomó su cuenta de Instagram para compartir como nunca una serie de fotografías junto a su galán, quien se identifica en redes sociales como David Aizenman. Y es que se trataba de una ocasión especial que lo ameritaba, pues al parecer su novio acaba de cumplir 21 años, tal como ella lo indicó en su publicación. “¡21! Te amo, te amo, te amo”, escribió la joven en su post, el cual acompañó de varias imágenes tanto del festejado como de ella con él. Además de momentos espontáneos, la hija menor de El Potrillo compartió algunas postales de ambos tomadas al parecer en la casa que su papá tiene en Puerto Vallarta, pues las instantáneas sobre una red suspendida sobre el mar - que ha sido uno de los lugares preferidos del cantante y sus hijos para tomarse fotos- así lo dejó ver. Como en cualquier celebración de cumpleaños, el pastel no podía faltar, y Valentina compartió el instante preciso en el que su novio se disponía a apagar las velitas, no sin antes darle un dulce beso.

Como era de esperarse, las reacciones no tardaron en llegar, pues de inmediato los seguidores de la joven respondieron a su publicación, empezando por el propio festejado, quien colocó algunos emojis con corazones. Ximena Díaz, ex pareja de El Potrillo y madre de Valentina, no dudó en comentar el post de su hija, dejando ver además el aprecio que le tiene a su joven novio. “Feliz cumpleaños David, te amamos”, comentó la colombiana. América también expresó su felicidad al ver su hermana menor y a su galán tan enamorados. “Me encantan. Par de hermosos”, escribió. Incluso Fernanda Castro, hija de Angélica Rivera y gran amiga de las mellizas Fernández reaccionó al post con varios emojis de corazón.

El festejo de Valentina

A principios de año, el pasado 8 de febrero, fue el turno de celebrar de Valentina, pues cumplió 19 años. Su famoso papá no tardó en dedicarle unas sentidas palabras y compartir algunas lindas postales de ambos. “Hoy es el día del más pequeño de mis retoños. Felicidades Valentina por demostrarme cada día, al igual que tus hermanos, que ser padre es lo mejor que me pudo pasar”, escribió entonces el intérprete. “Que Dios te bendiga y nos permita muchos años y experiencias más juntos. Siempre sigue tus sueños, que ahí estaré yo. ¡Te amo!”, agregó El Potrillo. Ximena tampoco pasó por alto la ocasión y también escribió una dedicatoria a su hija. Te elegí a ti. Y te elegiré a ti, una y otra y otra vez. Sin pausa, sin duda, en un abrir y cerrar de ojos. Te seguiré eligiendo, ¡feliz cumpleaños amor de mi vida! Que se cumplan todos tus sueños y te lluevan miles de bendiciones… Te adoro Tinu, gracias por escogerme como tu mamá, deseo tener esa bendición todas las vidas”, agregó la modelo colombiana.

Valentina es la segunda de los hijos que Alejandro tuvo con Ximena, con quien mantuvo una relación entre 1998 y 2004. Al igual que su hermano Emiliano, la joven es un poco menos mediática que sus hermanos mayores, quienes además de sus facetas de artistas, han acaparado los titulares con las novedades en sus vidas personales: compromiso, bodas y bebés. Pero sin importar la diferencia de edades o que se encuentren en distintas etapas, todos lo hijos de Alejandro mantienen una excelente relación, de hecho, días atrás, lo acompañaron en el arranque de su gira por Estados Unidos.

