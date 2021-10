¿Dejarse llevar por los likes en redes? Ludwika Paleta responde en su paso por la sala ¡HOLA! en los Premios Platino

En una era en la que los seguidores y los likes se ha convertido en un termómetro de popularidad, Ludwika Paleta confía en su talento y en su trayectoria a la hora de buscar de hacerse de algún papel o de quedar en un proyecto actoral. Y es que la actriz reconoció, durante su paso por la sala ¡HOLA! previo a la celebración de los Premios Platino, que este año se celebran en Madrid, España, que en ocasiones, la cantidad de seguidores que tengas en redes sociales o la influencia que generes en los usuarios de estas plataforma, hace que te tomen en cuenta en algún proyecto, algo que por supuesto no sucede con Ludwika, quien sabe muy bien que su trayectoria habla por sí sola.

Así lo reveló la actriz, luego de ser cuestionada sobre si creía que en ocasiones los likes y followers influyen a la hora de que los productores buscan un talento para su proyecto, a propósito de la película que Ludwika protagonizó recientemente llamada Guerra de likes, admitiendo que en ocasiones es algo que sí suele pasar. “Yo creo que sí, pero depende de cómo se lo tome uno, la verdad es que yo no juego mucho ese juego de quién tiene más likes. Yo me divierto y no me lo tomo tan en serio”, señaló la actriz, quien para esta ocasión lució hermosa en un divertido vestido de estampados geométricos en tonos azules.

La actriz de la serie Madre solo hay dos aseguró que en su caso, prefiere confiar en su talento y en el renombre que se ha ganado gracias a su trabajo, intentando no dar importancia a lo que sucede en sus redes sociales. “Creo que sí, pero en mi caso ya no, tengo muchos años trabajando”, aseguró la intérprete de lo más sincera. “Definitivamente es un tema, yo creo que hay muchas actrices que por lo menos las voltean a ver si tienen más followers, es una pena… Es una era, que espero que pase pronto”, agregó la intérprete.

En otros temas, Ludwika habló un poco de su llamativo look, revelando que fue justo la tarde del pasado sábado cuando decidió qué ponerse, dejando en claro que fue un poco complicado legir el adecuado para la cita. “Ayer elegí mi vestido y la verdad es que fue una locura, pero bueno, el chiste es estar acá y apoyar a los amigos, y estar en esta fiesta del cine y la televisión, que siempre es rico juntarnos todos”, aseguró la guapa artista, quien se mostró emocionada por estar de vuelta en la alfombra roja, luego de un año en el que estos eventos quedaron suspendidos.

¿Tiene favoritos para esta noche?

Como era de esperarse, la actriz no pudo evitar las preguntas respecto a quiénes son sus favoritos para llevarse algún galardón a su casa, dejando en claro que entre los nominados tiene muchos amigos y compañeros a los que respeta mucho por su trayectoria, por lo que prefirió no hacer grandes aspavientos al respecto, dejando en claro la admiración que tiene por cada uno de los que hace posible llevar historias a la pantalla. “Tengo muchos favoritos, pero me gana el corazón, porque tengo muchos amigos en ella. El Agente Topo es de mis grandes favoritas, Patria es de mis favoritas, tengo actores y actrices, pero la verdad es que dije las dos que se me ocurrieron y no quiero omitir a nadie, ni que se me olvide a nadie, ni favorecer a nadie, porque todos los nominados son fantásticos”, finalizó.

