Diego Luna, ganador del Premio de Honor en los Platino

Sin duda alguna, Diego Luna es uno de los actores mexicanos más reconocidos en el mundo. Y es que el guapo artista ha logrado destacar gracias a su talento, carisma y profesionalismo, no solo frente a la cámara, también detrás de ella. Además, el intérprete se ha caracterizado por ser un gran promotor de la cultura y la cinematografía en español y portugués, por lo que su labor ha sido reconocida en la octava edición de Los Premios Platino, que en esta ocasión se han llevado a cabo en el Palacio Municipal de Madrid, una ciudad que ha abierto sus puertas a esta gala después de un año bastante complicado debido a la pandemia. Es así que el intérprete mexicano ha sido homenajeado con el Premio Platino de Honor por sus aportes al mundo del cine y la televisión, tanto en producciones iberoamericanas como en Hollywood, donde se le reconoce como uno de los mexicanos más sobresalientes del cine mundial.

Visiblemente conmovido, el actor subió al escenario para recibir su premio ante la mirada atenta de su novia Marina de Tavira, que en primera fila fue testigo del gran homenaje del que fue objeto el reconocido actor. Como era de esperarse, el actor se mostró de lo más sensible a la hora de agradecer su premio, mostrándose incluso emocionado ante la oportunidad de poder pisar un escenario de nuevo, luego de que la pandemia obligara a guardarse en su casa, quedando cerrados los espacios dedicados al arte y el espectáculo. "Es un premio, le dicen de honor, pero quiero pensar que es como de trayectoria, porque todavía me falta algo por recorrer, que es para donde voy, sentí como que me querían retirar, espero que no sea el caso", bromeó el actor al inicio de su discurso. "Más que un reconocimiento a lo hecho, pienso que es a un compromiso a lo que me queda por hacer, un compromiso a seguir contando historias y a seguir con mi quehacer", agregó el intérprete.

En su discurso,el actor invitó a sus colegas a unirse y a formar una gran comunidad, una nueva industria que lleve al mundo las historias iberoamericanas contadas de viva voz. "Hay que pensar en bloque, recordar que la colaboración entre todes solo nos fortalece. Las narrativas dominantes globales terminan delimitando nuestros sueños y anhelos. Que no pase. Nos toca a todas, a todos, a todes contar nuestros cuento, nadie mejor que nosotres para hablar de nuestro contexto, adueñémonos de esa narrativa y por favor no emulemos lo que otras industrias y otros mercados han hecho, inventemos la nuestra confiemos en nuestro talento en nuestra creatividad y el poder de lo específico. Las audiencias y nosotres aquí nos lo merecemos", señaló.

Sin duda alguna, el momento más especial de su discurso fue cuando se refirió a sus dos hijos, Fiona y Jerónimo, un instante en el que el galardonado se mostró muy convido y casi hasta las lágrimas. "Gracias a mi hija y a mi hijo por las múltiples lecciones que me dan, por invitarme todos los días de mi vida a vivir con esperanza y empatía, espero poder comunicarles y compartirles eso. Somos capaces de mucho más y ahí viene una segunda oportunidad, todo va a estar bien, muchas gracias", finalizó, despidiéndose del escenario entre aplausos.

Cabe destacar que Diego Luna se ha convertido en la octava celebridad en ser reconocida con el Premio Platino de Honor, siendo incluso el más joven de los que han tenido el honor de recoger este importante galardón, siguiendo el camino de estrellas del nivel de Raphael (2019), Adriana Barraza (2018), Edward James Olmos (2017), Ricardo Darín (2016), Antonio Banderas (2015) y Sonia Braga (2014).

Diego, motivado por este reconocimiento

Dicen que los homenajes se deben hacer en vida y en el caso de Diego Luna este reconocimiento ha llegado en medio de un momento muy especial en su carrera, teniendo algunas producciones por estrenar en puerta y algunos proyectos a punto de arrancar, justo en su momento de mayor exposición. Sobre recibir este homenaje a su carrera cuando tiene 41 años, el intérprete ha dicho: “Pues sí me siento viejo, pero eso ya me pasa todas las mañanas, no puedo echarle la culpa al premio”, bromeó Luna en una charla que sostenido con la agencia EFE. “Lo agradezco muchísimo porque los reconocimientos está bien que lleguen cuando todavía puedes hacer cosas, cuando significan algo en tu carrera y te pueden motivar a seguir y tomar nuevos retos”, agregó, admitiendo que un reconocimiento como el que ha recibido esta noche sin duda lo motivan a seguir creando y a querer contar más historias a través de su actuación y su trabajo detrás de cámaras. “A mí me llega en un momento en el que siento que tengo mucho que hacer y explorar. Y me recuerda también que empecé muy joven, a hacer teatro a los seis años y cine a los once. Pero no vengo cansado ni harto, sino al revés”.