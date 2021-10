El legado de Edith González seguirá a través de una fundación encabezada por su hija Constanza

A raíz de la lamentable partida de Edith González, ocurrida hace poco más de dos años, la familia de la actriz ha procurado cumplir con las últimas voluntades de la artista, manteniendo así viva su memoria. De hecho, el hermano de la recordada protagonista de telenovelas como Salomé, Víctor Manuel González, recientemente ha hablado de los planes que tienen como familia para continuar con el legado de Edith, una causa muy especial en la que buscan apoyar a otras mujeres que, como la actriz, se enfrentan al cáncer día con día. Por si eso fuera poco, el proyecto que tiene la familia también incluye a Constanza Creel, hija de la artista, quien será la encargada de encabezar esta iniciativa tan especial, con la que buscan honrar su vida y el espíritu combatiente que la intérprete siempre mostró a pesar de las adversidades.

Así lo reveló el hermano de la actriz durante un encuentro con la prensa que tuvo en un evento sobre la prevención del cáncer de mama, en el que se le realizó un emotivo homenaje a Edith, en donde no pudo evitar recordar a su hermana y la lucha que enfrentó a lo largo de sus últimos años de vida en contra del cáncer de ovario. “Revive el recuerdo de Edith, el legado de Edith y sobre todo el motivo que nos reúne… Todas estas fundaciones que están luchando por que se lleve una enfermedad tan atroz con dignidad, con atención médica, con humildad…”, expresó Víctor Manuel en declaraciones que han sido retomadas por el programa De primera mano.

A raíz de este sensible homenaje póstumo, el hermano de la actriz no pudo evitar recordar con total orgullo, la forma en la que Edith hizo frente a la adversidad, siempre con una actitud positiva y con la frente en alto. “Ella no era dos caras: lo que ustedes vieron, así lo enfrentó; lo que ustedes palparon, así lo enfrentó; lo que ella declaraba, así lo enfrentó… Por eso les decía que es estoica, no guerrera, es muy distinto”, dijo sumamente conmovido.

Fue entonces que Víctor Manuel habló de las intenciones que tienen para continuar con el legado de Edith, creando una fundación con la que buscan prevenir el cáncer de ovario y en la que la hija de la actriz tendrá un papel fundamental. “Todo muy bien, (Constanza) está bien, está estudiando, está preparándose, vamos a darles una noticia. Una vez que cumpla la mayoría de edad, se va a seguir el legado de Edith, la lucha de Edith, junto con mi hija y yo, haremos una fundación sobre el otro cáncer que padeció Edith, el de mama es preocupante, ahorita todos están volcados, pero también en el de ovario y esa prevención es lo que tanto preocupaba a Edith y también hay que volcarle por ahí”, explicó.

Reactivan las redes sociales de Edith

Fue el 13 de junio de 2019, día en el que la actriz falleció, que se realizó la última publicación en su perfil de Instagram, y en la que se mostraba una foto de la artista al lado de su hija Constanza. Desde entonces, la cuenta de la actriz no había mostrado ningún tipo de actualización, hasta el pasado 1 de octubre, cuando la familia de la artista compartió un cuadro de la actriz y un mensaje muy especial para sus fans. “¡Agradecemos su amor y cariño durante todo este tiempo! A partir de este momento la cuenta @edithgonzalezmx1 será destinada a los propósitos y proyectos inconclusos de nuestra Edith González. Gracias por el amor, vienen proyectos y acciones de nuestro Corazón para ustedes. Perdón el susto”, se puede leer al pie de la publicación que ha sido celebrada por todos su seguidores.

