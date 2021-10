'Llega en un momento en el que me siento más vivo que nunca', Diego Luna sobre el reconocimiento que recibirá en los Premios Platino

Para muchos, el confinamiento fue una etapa de mucha reflexión. Y es que ante una situación inédita como la que vivió el mundo en la que todo cambió de un día para otro, replantearse todo lo que antes dábamos por hecho fue un ejercicio que ayudó a muchos a entender este duro proceso. Algo parecido le sucedió a Diego Luna, quién durante esta etapa se permitió repensar su carrera y descubrir nuevas aristas de su faceta artística. De hecho, durante uno de esos momentos de reflexión, el intérprete llegó a pensar en el retiro, preguntándose si todo lo que estaba haciendo tenía sentido. Es por eso que el ser objeto de un reconocimiento como el que se le dará durante la gala de los Premios Platino, la cual se celebrará este 3 de octubre en Madrid, en donde será homenajeado con el Premio Platino de Honor, significa mucho para él, pues sin duda es la confirmación de que va por buen camino y de que lo está haciendo bien.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Así lo reveló el intérprete durante la rueda de prensa que se realizó previo a la gala de mañana domingo, en donde con total franqueza habló de lo mucho que significa para él recibir este importante reconocimiento, sobre todo después de haberse cuestionado así mismo y haberse replanteado el ser actor. "Este premio me hace sentir que soy parte de una comunidad y me llega en un momento en el que me siento más vivo que nunca, con más ganas que nunca de contar historias y es la motivación necesaria después de este incierto tiempo del que venimos”, expresó de lo más emocionado. "Cuando te piden que te encierres en casa y se trata de sobrevivir y aguantar, te preguntas si lo que haces tiene un sentido o no, o si deberíamos estar en la calle ayudando a la gente que necesita una mano. Quedarse en la casa no es lo mismo para todos", agregó.

Es por eso que, para Diego, el recibir este reconocimiento tan importante en su carrera significa mucho más que un premio, pues para él es la confirmación de que todo su trabajo y sus años de carrera han valido la pena, justo en un momento en el que las dudas sobre su profesión comenzaban a llenar su cabeza. "Hay un momento en la vida, y estoy llegando a ese, donde hay que empezar a replantearse cosas que, según tú, ya tenías claras. Y necesitas alicientes y saber que hay cierta confianza en lo que puedes hacer todavía", expresó el intérprete, admitiendo que el premio que recibirá este domingo ha llegado en el momento justo.

VER GALERÍA

Dispuesto a dar voz a quienes no la tienen

En otro punto de la conferencia, Diego Luna también habló de la importancia de que sean los propios artistas iberoamericanos quienes lleven sus historias a la pantalla, pues solo son ellos los que pueden hablar de primera mano de sus experiencias y realidades. “Vamos a ser nosotros quienes contemos esa historia. Es el momento para que nuestras historias salgan y encuentren públicos por todo el mundo. Las herramientas están ahí, pongamos la creatividad”, enfatizó el también productor. “Tu mercado es este: el iberoamericano, nuestro mercado natural, y hay un interés por saber qué está pasando en nuestros países”, agregó.

En ese mismo sentido, el actor dijo que en estos momentos quiere enforcarse en aquellos temas que le preocupan y dar voz a quienes no la tienen. “Creo que, según pasa el tiempo, tengo cada vez más la responsabilidad de hacer un proyecto que sea pertinente. No podemos seguir viviendo con este nivel de desigualdad, tenemos que cambiar. Y si tenemos esas certezas, las historias pueden detonar este cambio”, expresó.

VER GALERÍA