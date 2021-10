¡Comienza la cuenta regresiva! Ximena Navarrete presume lo mucho que ha crecido su baby bump

Con el corazón lleno de emociones, Ximena Navarrete abraza esta etapa de su vida con todo el amor posible. Y es que la hermosa tapatía ha comenzado con la cuenta regresiva para darle la bienvenida a su primera hija, un momento que está disfrutando al máximo y con mucha ilusión de la mano de su esposo Juan Carlos Valladares. Así lo ha compartido la también actriz en sus redes sociales, donde no ha perdido la oportunidad de presumir orgullosa su creciente pancita de embarazo, enterneciendo a todos sus fans.

Fue a través de su perfil de Instagram, donde la modelo ha compartido una serie de selfies que se ha tomado frente al espejo, en donde se ha dejado ver con un look muy natural, luciendo hermosa como siempre. Sin embargo, lo que ha llamado la atención de la fotografía, es el baby bump de Ximena, el cual luce más grande desde la última vez que se dejó ver disfrutando de su dulce espera al máximo. Junto a la imagen, compartió un lindo mensaje en el que se mostró de lo más ilusionada, dejando en claro que se encuentra en la recta final de su embarazo. “30 semanas de embarazo… Mi bebé cachetona no deja de dar vueltas todo el día”, escribió al pie de su publicación.

Como era de esperarse, las fotografías de Ximena han generado un sinfín de reacciones de parte de sus seguidores, quienes no dejan de enviarle sus buenos deseos ahora que está por iniciar una nueva etapa de su vida. Entre las reacciones han llamado la atención las de algunas amigas famosas de la exreina de belleza como Tania Ruiz, quien no ha dudado en destacar la belleza de Ximena. Por su lado, también no ha tardado en reaccionar el futuro papá, quien orgulloso de su esposa no dudó en hacerle una linda declaración de amor a la madre de su primera hija: "Te amo", escribió Juan Carlos entre emojis de corazón de lo más ilusionado, dejando en claro que ya no puede esperar para conocer a su pequeñita.

Fue en junio pasado cuando Ximena Navarrete y Juan Carlos Valladares anunciaron por todo lo alto la llegada de su primera hija. La noticia la dieron a través de las páginas de ¡HOLA! en donde con toda la ilusión del mundo, hablaron de este suceso tan esperado por ambos. “Cuando recibes una noticia tan maravillosa tras pasar por momentos tan complicados, la alegría es inmensa”, expresaron en aquella ocasión, dejando en evidencia lo ansiosos que estaban por gritarle al mundo esta noticia y lo emocionados que están por ver a su familia crecer.

¿Cómo se encuentra en este punto de su embarazo?

Como ya es costumbre, Ximena ha hecho de sus redes sociales un lugar en el que puede expresarse libremente y en el que puede tener contacto directo con sus fans, es por eso que ha ce unos días se tomó un tiempo para platicar con ellos y responder algunas preguntas que le hicieron sobre su embarazo, entre ellas cómo marcha todo en relación con los síntomas de su embarazo. “Ya siento todo el día a mi bebé dando vueltas dentro de mí. Me la paso despertándome dos o tres veces en la madrugada, dolor de espalda, gastritis, cansancio”, explicó en una primera historia de Instagram. Entre otras cosas, contó que además se ha preparado para la etapa postparto. “Estoy tomando un taller de preparación para muchos temas importantes en embarazo, nacimiento de la bebé y postparto…”, aseguró, haciendo énfasis en la importancia de atender este aspecto. “Realmente vale mucho la pena tener información valiosa y útil para saber nuestras opciones…”, dijo.

