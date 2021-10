Paola Rojas muestra su lado más vulnerable y, entre lágrimas, admite: ‘No puedes ser fuerte todo el tiempo’

Dueña de una carrera exitosa, Paola Rojas ha sido sin duda un ejemplo de empoderamiento para muchas mujeres, pues gracias a su inteligencia y preparación ha logrado hacerse de un nombre en el periodismo. Sin embargo, más allá de la imagen de mujer fuerte y segura que proyecta, es una persona sensible y vulnerable como todos, y que ha sido puesta a prueba con situaciones difíciles. La titular del noticiero Al Aire ha reflexionado profundamente sobre estos temas con sus compañeras de Netas Divinas y ha revelado que su propia experiencia, le costó mucho tiempo darse cuenta de que mostrarse siempre estoica puede ser una forma de manifestar debilidad, característica que no es ajena a ningún ser humano.

En la más reciente emisión del programa de Unicable en el que participa, Paola se abrió por completo para reconocer cuán difícil ha sido aceptar su vulnerabilidad y mostrarla, sobre todo cuando es consciente de la imagen que los demás tienen de ella. “Estoy trabajando muchas cosas, pero una en particular que me parece que sí hay que reconocer… es la soberbia”, confesó la comunicadora. “Me doy cuenta de que el mundo me percibe como muy fuerte, siempre he dado esta imagen de la viejota, sí, pero también de pronto porque también promuevo genuinamente el que las mujeres seamos poderosas, fuertes y autónomas, pero también, lo confieso y me cuesta, es un mecanismo de defensa”, reconoció. “Me protejo de un montón de cosas que híjole…”, agregó la periodista.

Paola reconoció que aunque por un lado ha sido bueno para ella proyectar una imagen de firmeza, reconoció que no quiere estar atada por siempre a ella. “Yo no quiero ser esclava, yo Paola, la mujer que de pronto sufre, llora y le cuesta hablar, no quiero ser esclava de Paola el personaje fuerte”, expresó. “¿Y te sientes esclava de ese personaje?”, le peguntó su compañera Daniela Magún, y en ese momento los ojos de la periodista se llenaron de lágrimas. “De pronto sí”, respondió con toda la sinceridad y con un nudo en la garganta. “Me tardé 44 años en entender que mostrarte siempre fuerte es un signo de debilidad, o sea, no puedes ser fuerte todo el tiempo”, reconoció.

El pasado mes de mayo, la conductora de Al Aire se sinceró sobre uno de los momentos más difíciles que ha experimentado, y el cual justamente puso a prueba la entereza que la definido siempre. “La verdad después de que digamos, involuntariamente y colateralmente, pero que estuve expuesta a un ridículo, no solo ridículo, sino a una humillación masiva como que fue tan brutal”, contó entonces. Sin embargo, aseguró que aquel trago amargo la dotó de fuerza e incluso inmunidad. “Sí fue muy fuerte, pero como que ¿sabes qué? Ya quedé vacunada. Que se burlen de mí, ya se burlaron tanto, ya me dijeron tanto, que qué. Ya ahorita qué, ya me da igual”, comentó.

“Estoy buscando a alguien que venga y me permita sentirme débil”

Hace unos meses, en otro episodio de Netas Divinas, las conductoras conversaban con sus invitadas Lety Sahagún y Ashley Frangie -creadoras del exitoso podcast Se regalan dudas- sobre el tema ¿Qué mata al amor? y en aquella ocasión Paola se refirió también a la fortaleza que ha caracterizado su personalidad. “Yo creo distintas cosas, y además depende de qué tipo de amor, pero, pues puede ser la desconfianza, puede ser la traición”, comentó en un primer momento. En la charla, las participantes hablaron además sobre las repercusiones de las expectativas de amor romántico y estuvieron de acuerdo en que puede ser un error responsabilizar al otro de la felicidad propia. Fue entonces cuando la periodista reflexionó sobre lo que, en su posición actual, esperaría encontrar en una pareja. “Aquí reconozco, y creo que además estoy cayendo en cuenta en este momento, que justo, yo no estoy esperando a alguien que venga y me dé fuerza, porque me siento muy fuerte, no estoy esperando a alguien que venga y me dé… Creo que estoy buscando a alguien que venga y me permita sentirme débil, o sea, que de pronto me dé cobijo y ya”, expuso.

