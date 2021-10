Así fue el cariñoso reencuentro de Lupita Jones con la Miss Universo, Andrea Meza

El triunfo de Andrea Meza como Miss Universo se convirtió en uno de los logros más importantes en la carrera de Lupita Jones, presidente de Mexicana Universal. Aunque no pudo acompañarla en la noche en que se coronó como la mujer más bella del mundo, debido a que se encontraba en la recta final de su campaña política, hace unas horas, Lupita y Andrea protagonizaron un cariñoso encuentro durante la realización de una subasta a beneficio de la Fundación Smile Train, una asociación encargada en apoyar a niños con labio leporino y paladar hendido, de la que Andrea es abanderada. Durante este evento, Lupita y la actual Miss Universo coincidieron, un momento que inmortalizaron en una imagen que ambas compartieron en redes sociales.

Pero Lupita no acudió sola a esta cita benéfica, lo hizo de la mano de la actúa Mexicana Universal 2021, Debora Hallal, la mexicana que nos representará en Miss Universo el próximo año, razón por la cual Lupita se mostró muy entusiasmada, pues tuvieron la oportunidad, no sólo de posar para la foto del recuerdo, sino también de intercambiar algunas experiencias. En su feed de Instagram, Lupita compartió una imagen en la que aparece al lado de las dos reinas que acompañó de un texto en el que dejó ver lo orgullosa que se siente de ambas quienes, gracias a su disciplina, dedicación y entrega consiguieron coronarse, una en el certamen internacional y, la otra, en el nacional: “Así o más feliz. Mis dos reinas hermosas”, escribió Jones como descripción de la instantánea.

Por su parte la Mexicana Universal no dejó pasar la oportunidad de posar en solitario con la Miss Universo, además de postear varias historias de su encuentro con la chihuahuense: “Está en casa de nuevo ¡Andrea Meza!”, comentó Debora en uno de sus clips donde aparece al lado de Meza quien se mostró muy cómplice con ella: “World Smile Day. Todas las sonrisas son hermosas. Smile Train ha apoyado a más de 1.5 millones de niños que nacen con la condición de labio y paladar hendido”, escribió Hallal junto a la foto donde aparece con Andrea y en la que también etiquetó a Lupita quien ha sido la gran maestra de ambas, pues gracias a la preparación que las dos obtuvieron en la Academia de Mexicana Universal han podido dejar huella en los certámenes de belleza.

Emocionada por volver a ver a Lupita, Andrea Meza también compartió en redes varias imágenes de su reencuentro con su gran mentora. Recordemos que fue Lupita una de las más emocionadas tras la victoria de la mexicana en Miss Universo, pues, aunque no estuvo presente, siguió muy de cerca la participación de Meza quien le dio una de las satisfacciones más grandes de su carrera, luego de Ximena Navarrete quien consiguió la corona internacional, en 2010. Debido a que, como Miss Universo ha estado visitando nuestro país en varias ocasiones, este no es el primer encuentro de Lupita y Andrea, en julio pasado coincidieron en Querétaro, sitio donde, según reveló Lupita comenzó el sueño de Meza: “Nuestro último evento en México con Andrea Meza quien regresó a Querétaro recordando que fue aquí donde obtuvo la oportunidad de llegar a Miss Universo”.

El cariño de Lupita a Andrea

En mayo pasado, luego de que Andrea se coronó como Miss Universo, Lupita hizo uso de las redes sociales para enviarle una calurosa felicitación en la que resaltó la capacidad de Meza para ocupar este puesto: “¡Felicidades Andrea Meza! Luchaste por lograr el sueño que desde chica te acompañaba, tu disciplina y talento te llevaron hasta el lugar que hoy ocupas en Miss Universo, ¡Viva México!”, escribió en un post que acompañó de una foto de la noche en que la joven ganó Mexicana Universal. Jones resaltó que Andrea escribió su nombre con letras de oro en este certamen, un logro que sólo ella y Ximena Navarreta habían conseguido en el pasado: “Ya eres parte de la historia de México”, le escribió en otra publicación.