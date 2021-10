A corazón abierto, Mariana Ochoa habla de la indiscreción que cometió en el pasado

Siempre sincera con sus seguidores, Mariana Ochoa compartió uno de los episodios más complicados de su vida, cuando en el pasado, tras haberse casado con quien fuera su primer esposo, cometió una indiscreción que en su momento acaparó toda la atención mediática. Por supuesto, la cantante hoy asume ese acontecimiento con toda madurez, dando valor a la importante lección que le dejó ese error del cual ha meditado a profundidad. De esta manera, la intérprete de OV7 también ha tomado su experiencia para hacer reflexionar a sus seguidores, quienes le han brindado su incondicional apoyo en todo momento, algo de lo que sin duda se siente muy orgullosa.

Mariana fue una de las invitadas al programa televisivo llamado ¿Quién está mintiendo?, de Unicable, en donde la presentadora, Silvia Olmedo, abordó con sus panelistas el tema de la infidelidad, haciendo también partícipes de esta charla a las celebridades que la acompañaron. Fue en uno de esos instantes cuando la cantante abrió su corazón para revelar cómo fue que se enfrentó a una situación similar varios años atrás. “Yo cuando regresé de mi luna de miel con un primer matrimonio que tuve, nos fuimos de fiesta al cumpleaños de una amiga mía, de una de mis mejores amigas de OV7. Cuando estás chavo te crees Superman y shot de tequila, shot de mezcal, se me revolvieron los shots…”, dijo.

Sin ningún filtro, Mariana confesó que al encontrarse pasada de copas, hubo quienes la apoyaron para que pudiera llegar a su casa en un taxi, instante en el que una persona, de la que no mencionó el nombre, apareció para hacerle compañía. “A la hora que me iba a ir todavía yo quería manejar, salió alguien a estacionar mi coche, Ari, a decirme: ‘Por supuesto que no te voy a dejar manejar’, y en lo que Ari estacionaba mi coche salió alguien de la disquera a sentarse y decirme: ‘No te voy a dejar sola en lo que estacionan tu coche, te acompaño a esperar el taxi’. De verdad que yo no me acuerdo de ese momento, yo estaba ahogada. No pasó a mayores pero pues sí nos dimos unos besotes pero que la verdad yo nunca me acordé…”, confesó durante la emisión.

Antes de finalizar, Mariana reiteró lo complicado que fue enfrentar ese episodio, sobre todo porque en el fondo, realmente se trató de algo que no tenía deseos de hacer. “Yo pensé que cuando alguien decía, tener un blackout, era inventado, hasta ese momento que lo viví. Y no pasó a mayores pero me queda claro que una noche de copas puede acabar muy mal. Yo lo viví, esta persona no me gustaba, no tenía intenciones de ser infiel, nada, y pasó…”, señaló con toda honestidad, dando muestra de la claridad con la que ha podido hacer frente a esa situación.

Un gran momento para Mariana

Lo cierto es que Mariana Ochoa ha pasado la página de aquellos acontecimientos complicados, enteramente enfocada en su actual relación sentimental con Mauricio Vaca, con quien ha mantenido una relación sentimental de ocho años. Precisamente, ella reveló que fue gracias a una amiga que logró conocer a su galán, quien además le expresó qué fue lo que más le gustó de ella al conocerla. “Me dijo: ‘Wow Mariana, nunca me imaginé que alguien tuviera los pantalones para hablar de todos tus errores, eso habla muy bien de ti, porque los seres humanos aprendemos de los errores’... Le tenía que decir todas mis cosas malas porque, sino salía corriendo, entonces realmente iba a ver un compromiso de su parte y ese día que me dijo: ‘Te admiro más que el día que te conocí por decirme todo esto’ y no salió corriendo dije: ‘Wow, wow, sí quiero'”, contó en mayo pasado en su canal de YouTube.

