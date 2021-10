Tienes que ver este adelanto de la segunda temporada de Bridgerton

Bridgerton se convirtió en una completa sensación después del estreno de su primera temporada. Los protagonistas de la serie e convirtieron en los favoritos del público y más de una cayó rendida ante el famoso Duque de Hastings, pero el tiempo pasa volando y desde entonces ha pasado casi un año. Muchas cosas cambiaron en este tiempo, Regé-Jean Page anunció su partida del show, la pandemia fue pausando las filmaciones y el mundo ha estado en vilo para saber si esta Navidad se podrá tener a tiempo, la segunda entrega de la serie. Para esos ansiosos fanáticos, Netflix ha dado a conocer algunos vistazos de la segunda temporada y parece que no decepcionará, aunque ya se habían capturado algunas imágenes de paparazzi de la filmación, ahora sí se han podido ver en primer plano a los nuevos protagonistas. Como es bien sabido, la historia está basada en la saga de libros de Julia Quinn, y cada uno está enfocado en una pareja diferente y en esta ocasión es el turno de la pareja que se puede conocer en The Vizcount Who Loved Me, Anthony Bridgerton y Kate Sharma.

Como se pudo ver ya en el primer trailer que ha publicado la plataforma de streaming, a diferencia de la pareja de la primera temporada, ésta es una explosiva con más de un enfrentamiento en el camino. En la historia que se conoce del libro de Quinn, Kate está en contra de que su media hermana se case con Anthony, quien no tiene la mejor de las reputaciones debido a sus amoríos. En su búsqueda de evitar que su hermanita caiga en las redes de un casanova, Kate pasa más tiempo del que quisiera con Anthony, que a pesar de sus desencuentros con ella, no puede dejar de pensar en su acérrima rival.

Los actores que darán vida a estos personajes, Simone Ashley y Jonathan Bailey ya anticiparon que esta pareja le espera: “muchas peleas y volatilidad”, y si nos podemos dejar llevar por la primera temporada, también muchas escenas románticas. En el primer adelanto que la plataforma ha compartido en redes sociales, se ve un encuentro de Anthony con Kate, cuando él galantemente le pregunta su nombre, a lo que ella responde con una actitud un tanto combativa después de haberlo escuchar de los muchos requisitos que busca en una esposa, como soltero empedernido. Kate deja a un desconcertado Anthony sin una respuesta antes de advertirle si en verdad cree que él será suficiente para ser aceptado por la mujer perfecta que está buscando.

¿Cuándo se estrenará la segunda temporada?

Después de que el año pasado, Bridgerton se convirtiera el show más visto de Netflix con 82 millones de reproducciones, su segunda entrega es todo un hito para los seguidores del programa. El estreno de la primera temporada se realizó el día de Navidad, por lo que se espera que este año suceda lo mismo en la misma fecha, aunque todavía no hay un anuncio oficial al respecto.

Ha de recordarse que las grabaciones se han visto en aprietos a lo largo del año debido a la crisis sanitaria que se vive alrededor del mundo. En Gran Bretaña se han dado reportes de dos ocasiones diferentes en las que se han tenido que detener las grabaciones ante algunos diagnósticos positivos en la producción. Aunque el estreno del adelanto exclusivo del show, podría mostrar que se va por buen camino para que a finales de año haya una nueva entrega de la popular serie.