María Levy habla de las secuelas que le dejó el Covid-19

El camino no ha sido nada fácil, aunque María Levy superó el Covid-19 hace varias semanas, la joven continúa lidiando con las secuelas que, en su caso, se han presentado en su estado de ánimo, una situación que ha querido atender alejada de las redes sociales. Aunque suele ser muy activa en redes sociales, los últimos días, había estado muy ausente, situación de la que quiso hablar esta tarde cuando reconoció que su alejamiento se debió a que está enfocada en recuperar por completo su salud y lo ha querido hacer con una pausa en el contenido que comparte en redes. Aprovechó para revelar que, aunque no se ha sentido al 100, cada día se siente mejor.

Con la sinceridad que la caracteriza, María Levy grabó varias historias en las que explicó: “Oigan he estado muy desaparecida, lo sé, pero es que una de las secuelas del Covid fue mucha depresión y ansiedad y me ha costado mucho trabajo como regresar a mi centro, estoy trabajando en eso y como que mi alma me pedía aislarme un poquito, porque soy ese tipo de persona que cuando me siento así, como que me aíslo y me ensimismo, pero creo que está bien siempre hay que hacer lo que nos haga sentido y le de paz y tranquilidad a nuestra alma, no, creo que eso es lo más importante”, comentó.

Aunque está en franca recuperación y su ánimo cada día mejora, reconoció que todavía presenta algunos signos de malestar: “Puede que esté chipil todavía y down, pero en cuanto a la ansiedad ha bajado muy cañón y me da mucha paz y felicidad eso”, reconoció. Fue a principios de septiembre, la fotógrafa dio a conocer que tuvo Covid-19 y que, aunque ya estaba libre del virus, continuaba en recuperación: “Me dio Covid y me he sentido súper, súper mal, me pegó fuertísimo”, comentó en aquella ocasión. A pesar de ser joven y saludable, María sí se sintió mal durante varias semanas: “Ahorita ya estoy en recuperación, ya salí negativa y todo, pero, híjole, sí está fuerte, sigo sin sentirme bien”, admitió.

Siguiendo al pie de la letra su mensaje de amor propio y aceptación, la joven reveló que, aunque la situación era muy retadora optó por escuchar a su cuerpo: “Honestamente ya estoy bastante desesperada de sentirme mal, pero, yo creo que justo tengo que aprender a ser súper paciente con mi cuerpo, con sus procesos y agradecerle por mantenerme sana y tener muchísima paciencia. Cuídense mucho”, explicó. Días después, María reconoció que nunca pensó que iba a tardar tanto en recuperarse: yo decía: “‘Soy súper sana, no me va a dar y si me da, me va a dar súper leve'. Pues no, me tumbó, me tumbó tres semanas, o sea, apenas ayer me sentí bien, fue de tres semanas. Entonces, cuídense mucho, por favor, no se confíen”, confesó.

María Levy y su época más difícil

En redes sociales, María Levy ha encontrado un espacio con el que comparte con sus seguidores experiencias con las que ha tenido que lidiar en el pasado, como la difícil época en la que se enfrentó a un trastorno alimenticio, una situación que la llevó al límite y en la que también se hicieron presentes la ansiedad y la depresión: “Tenía una ansiedad que me comía por dentro, tenía 14 años y no dejaba de fumar, tomaba a escondidas y de pronto esta fue como la solución a mis problemas”, luego de 10 años enfrentando esta situación, la influencer logró superarlo y ahora comparte su testimonio para ayudar a otras: “De verdad me siento mejor que nunca, en cuanto a mí, en mi relación conmigo. Y una de las claves en este camino, fue filtrar muchísimo el contenido que consumo en redes, o sea, estamos expuestos 24/7”, explicó en un Tik Tok.