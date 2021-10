Desde Miami, Sofía Castro posa feliz junto a su mamá, Angélica Rivera: ‘¡Mi todo!’

Desde hace ya varios años, Angélica Rivera se ha mantenido lejos de los reflectores, luego de haber concluido su papel como Primera Dama. En medio de la discreción con la que la actriz lleva su vida ahora, se ha hablado mucho de su regreso a las telenovelas, y aunque ella misma ha reconocido estar abierta a esta posibilidad, no se ha sabido de algún proyecto en concreto. Por ello, sus apariciones públicas son poco frecuentes, de hecho, la mayoría de las veces que se le ha visto en fechas recientes ha sido en las redes sociales de sus hijas. Justamente esto sucedió hace poco, pues Sofía, su primogénita, ha compartido un bello momento madre e hija en Miami, acompañado de una sentida dedicatoria.

Sofía, quien se ha unido a las filas de Telemundo como parte del elenco de la serie Malverde, se encuentra en Miami, ciudad en la que se sabe, vive su mamá. La joven de 24 años, quien asistió hoy a algunos programas de dicha televisora, tomó sus redes sociales para compartir algunos felices momentos rodeada de seres queridos, entre ellos, Angélica. “Estas somos nosotras dos”, escribió al compartir en sus Instagram Stories una postal en blanco y negro en la que se ve abrazada con su mamá, ambas riendo efusivamente. “Por siempre ella, ¡mi todo!”, agregó en su publicación, etiquetando además a La Gaviota, quien mantiene su perfil privado.

Antes, la joven actriz había compartido un romántico posado con su novio, Pablo Bernot, con el atardecer como telón de fondo, en la que además dejó ver que estaban disfrutando de un paseo en bote. “La vida contigo…”, escribió sobre la imagen. Otras fotos que compartieron ella y un amigo, permitieron suponer que probablemente Angélica se encontraba con ellos, lo cual no sería para nada raro, ya que Sofía ha contado que su mamá aprecia mucho a su galán. “Pablo se ganó a mis papás bastante rápido, mis papás lo quieren mucho, mi mamá lo adora”, aseguró la intérprete el pasado mes de julio en un encuentro con la prensa en la Ciudad de México.

El misterioso mensaje de Angélica

Hace un par de semanas, el nombre de la estrella de Destilando Amor se colocó entre las tendencias, y no por noticias sobre su esperado regreso a la televisión, sino por una misteriosa publicación que hizo en redes sociales. Si bien Angélica mantiene privada su cuenta, fue Sofía quien se encargó de hacerle eco a una reflexión que compartió su famosa mamá. “Querido miedo, quiero decirte que lo nuestro se acabó. Ya he tenido suficiente. Ya me has frenado en demasiadas ocasiones y no estoy dispuest@ a aguantar esta situación ni un minuto más. Además, he conocido a otros mucho más interesantes que tú. Se llaman confianza, ilusión, esperanza, valentía, amor propio. Así que me despido porque me voy con ellos”, se leía en el texto que la hija mayor de José Alberto Castro compartió en sus Stories, indicando que había sido publicada originalmente por su mamá.

Como era de esperarse, surgieron muchas interpretaciones a este mensaje, así como todo tipo de suposiciones, entre ellas algunas que apuntaban al regreso de Angélica a la televisión. Sea éste o no el trasfondo detrás de aquel críptico post, lo que es un hecho es que la actriz será muy bien recibida si es que decide retomar su carrera. De hecho, El Güero Castro, su expareja y padre de sus hijas, ha expresado abiertamente su apoyo a La Gaviota para cuando desee volver a la pantalla. "Si yo tuviera en mis manos un personaje o una historia adecuada para ella no dudaría en invitarla. La verdad sería algo que me daría mucho gusto, ella es una mujer que tiene mucho talento. Yo espero que pronto regrese (a las telenovelas). No tiene que ser conmigo, sino yo creo que pronto tendrá ella ya un proyecto que valga la pena para ella y que lo pueda realizar, sería maravilloso”, dijo el productor en marzo pasado en un encuentro con medios de comunicación, retomado por el programa Suelta la Sopa.

