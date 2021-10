Gloria Estefan ha hecho la más dolorosa revelación de su infancia

Sobre el escenario se le ve siempre radiante, llena de vida y alegría, algo que se replica en su música. Incluso sus melodías más melancólicas, están cargadas de la calidez que han caracterizado a Gloria Estefan desde que siendo muy joven comenzó su carrera artística. La cantante ha traspasado fronteras con su música y su historia de amor con Emilio Estefan ha llegado incluso a inspirar un musical de Broadway. Pero como suele suceder, Gloria también ha enfrentado episodios muy duros, uno de ellos, el terrible accidente automovilístico que sufrió hace un par de décadas. Pero, desafortunadamente, ese no ha sido el único, y ha sido en su serie de Facebook Watch Red Table Talks: The Estefans, que Gloria ha decidido compartir por primera vez una dolorosa revelación de su infancia.

Rodeada de su sobrina Lili y de su hija Emily, Gloria tomó la palabra al inicio del más reciente episodio de la serie con la Bachelorette Clare Crawley como invitada. “El 93% de los niños abusados conocen y confían en sus abusadores. Y yo lo sé porque fui una de ellos”, comenzó Gloria en el episodio. Lili, con la voz entrecortada, respondió: “Ay tía, has esperado mucho tiempo para este momento”. Con el apoyo de las mujeres de su familia en la mesa, Gloria continuó: “Tenía 9 años cuando esto pasó y fue alguien en quien mi mamá confiaba. Era de la familia, pero no de la familia cercana. Estaba en una posición de poder, porque mi madre me había metido en su escuela de música y él inmediatamente le empezó a decir lo talentosa que era y que necesitaba atención especial. Ella se sintió afortunada de que él estuviera poniendo este tipo de atención en mí”.

Con enorme fortaleza, fue su hija Emily quien la cuestionó, para que su madre siguiera con su relato. “Empezó de poco a poco y de repente, avanzó rápidamente. Sabía que esta era una situación muy peligrosa y cuando me revelé y le dije ‘esto no puede pasar, no me puedes hacer esto’, me respondió: ‘Tu padre está en Vietnam, tu madre está sola y la voy a matar si le dices’”. Gloria confiesa que ella sabía que el hombre estaba loco, por lo que temía por la seguridad de su madre, “Traté de todas las maneras de dejar de ir a esa escuela, inventé que estaba enferma”. Cuando Emily le preguntó si su abuela nunca sospechó algo, Gloria le explicó que en ese entonces no se hablaba al respecto.

La verdad salió a la luz

En un momento muy emotivo, se pusieron los audios de Gloria contándole a su padre de sus clases, y cada vez que le preguntaba sobre el dueño de la academia, la niña cambiaba el tema. El estrés era tanto que Gloria empezó a perder el pelo, hasta que un día en la madrugada no pudo más y se lo confesó a su madre. Ella llamó a la policía, quienes le dijeron que no levantara cargos porque la niña pasaría por un trauma mayor si tenía que dar su testimonio. “Este predador, que era un respetado miembro de la comunidad, tuvo el…de cuando sacamos nuestro primer éxito Conga, escribir un artículo en el periódico criticando nuestro trabajo”, dijo Gloria explicando cómo estos criminales te quitan el poder.

Gloria confesó que esta historia no la sabía nadie más que su familia, pero que ha decidido hablar sobre esto para prevenir que siga pasando, además de que no se sentía cómoda escuchando a Clare contando su propia experiencia de abusa sin ella compartir lo que le había sucedido. "Sabía que había un momento en el que iba a compartir esto, pero estaba esperando al momento y el lugar adecuado para hacerlo", confesó la cantante.

