Danielle Dithurbide presenta a su bebé y agradece todas las muestras de cariño

Para Danielle Dithurbide el periodismo es una parte muy importante de su vida, pues le ha dado grandes satisfacciones y crecimiento a nivel profesional. Sin embargo, más allá de esta faceta, la comunicadora ha buscado realizarse en el ámbito personal, y ha sido justamente con este fin que decidió convertirse en mamá de la mano de su pareja, Jorge García. El pasado 17 de septiembre la periodista se despidió de su espacio en el noticiero Despierta para enfocarse en la recta final de su embarazo, y finalmente, hace unos días, le dio la bienvenida a su bebita. Tras esta buena nueva, la joven mamá recibió múltiples muestras de cariño, las cuales ha querido agradecer ahora, compartiendo de paso la primera foto de Lucía, como ha llamado a su nena.

La noche de este miércoles, Danielle tomó su cuenta de Instagram para responder a todos los mensajes de felicitación y buenos deseos que ha recibido luego del nacimiento de su primera hija. “Hemos recibido tantísimas muestras de cariño que no sabemos ni cómo agradecer cada mensajito, cada deseo, cada oración”, escribió la periodista en las primeras líneas de la publicación que hizo en sus Stories. “A quienes conocemos y a quienes no: Gracias por siempre. Los queremos mucho”, agregó. Junto a estas sinceras palabras, la comunicadora compartió la primera foto de su nena en redes sociales, una postal que seguramente enterneció a todos sus seguidores. La imagen en cuestión mostró a la bebita descansado plácidamente sobre la cama, usando un lindo conjunto en color rosa pálido.

El martes pasado, anunció la buena nueva del nacimiento de su bebita, confirmando el nombre que ella y su pareja habían elegido anticipadamente cuando supieron que sería una nena. “Lucía, nací (el) 26-9-21. Pesé 3 (kilos) 620, y medí 50 centímetros”, se podía leer en una coqueta placa personalizada con los datos de la bebita, decorada además con un elefante y flores rosas, cuya foto compartió en sus Instagram Stories. “Y de pronto el mundo se convirtió en el lugar más bonito”, escribió al pie de la imagen, dejando ver la felicidad que la inundaba tras su debut en la maternidad.

Fue el mes de junio, al asistir al programa Faisy Nights que Danielle dio a conocer públicamente que estaba embarazada. Días después de este anuncio, y en medio de los festejos del Día del Padre, que compartió un sentido mensaje dedicado a su pareja, a quien celebró por primera vez como papá. “Desde hace muchos años este día había dejado de tener un significado para mí. Procuraba quedarme en casa y cualquier película que me distrajera era el mejor plan. Pero llegaste tú a cambiar eso y mi vida por completo para siempre”, escribió entonces. “A partir de hoy pensar en festejarte desde el primer minuto de este día, cada año, me llena de emoción. Feliz Día del Padre todos los días del año al mejor papá del mundo. Gracias por el regalo más bonito de toda mi vida”, agregó en su menaje, el cual acompañó de una foto en la que se le veía usando camisetas alusivas a la ocasión, y sosteniendo un pequeño pañalero a juego.

El sueño de convertirse en madre

Días después de este formidable anuncio, Danielle reveló cuál fue su reacción al enterarse de su embarazo. “En el momento en el que vi la prueba, no sabía si llorar, si gritar, me quedé más bien como en estado de shock varios días, pero de shock bonito no de shock de susto, de shock como de: ‘Es realidad’. La primera vez que fui al doctor fui yo solita, todavía no le decía a Jorge, mi novio, fui solita porque quería estar segura de que todo estuviera a tiempo”, contó a Televisa Espectáculos. “Quienes me conocen un poquitito sabían que esto era mi mayor sueño personal. He dedicado prácticamente toda mi vida adulta al trabajo, lo cual ha sido la satisfacción más grande y me ha llenado de alegrías, pero me faltaba eso, esa es la realidad… Fue una sorpresa, pero yo creo que las cosas pasan por algo”, agregó.

Meses antes de que diera a conocer su embarazo, Danielle había confesado lo mucho que le ilusionaba convertirse en madre. “Dos sueños me faltan por cumplir en la vida: ir a la guerra, uno, y tener hijos”, reveló al asistir como invitada al programa Miembros al Aire a principios de marzo. Aunque en ese momento no se sospechaba siquiera que la periodista ya le hubiera escrito a la cigüeña, el reciente nacimiento de su pequeña Lucía ha confirmado que probablemente en aquel entonces ya estaba en camino a cumplir el anhelo de ser mamá.

