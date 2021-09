¿Niña o niño? Qué dice Irán Castillo sobre su bebé en camino

El éxito que Irán Castillo ha logrado en su carrera en tan sólo uno de los motivos de satisfacción en su vida, pues más allá de lo profesional ha logrado crecer y realizarse en el ámbito personal. Desde hace unos meses, la actriz ha gritado al mundo su amor por su novio Pepe Ramos, con quien se dio una oportunidad luego de confirmar en mayo del año pasado su ruptura con su anterior pareja. En medio de esta feliz etapa, la estrella de S.O.S Me estoy enamorando compartió hace unos días dos noticias inmejorables: su compromiso y su segunda dulce espera. Madre ya de una niña, la intérprete ha revelado algunos detalles sobre esta faceta y ha confesado si le gustaría tener un varoncito.

Llena de ilusión por esta nueva incursión en la maternidad, Irán confesó que sería emocionante si este bebé fuera un niño, aunque aseguró que todos los bebés, sin importar el sexo, son igualmente adorables. “Sí, claro, estaría padre”, respondió la actriz en entrevista para TVyNovelas cuando le preguntaron sí le gustaría tener un nene. “Niños y niñas, la verdad, sin encantadores por igual, pero imagino que debe ser distinto criar a una nena que a un varón”, comentó. La guapa intérprete ya ha podido experimentar en la ficción ser madre de un pequeño, pues en su actual telenovela tiene un niño llamado Fede, interpretado por Leo Herrera, quien se ha ganado todo su cariño. “Lo quiero mucho, yo lo veo como a mi niño y él se da a querer, todos lo amamos, es muy chistoso y nos saca muchas sonrisas”, contó.

Para Irán su carrera, que suma ya tres décadas, es sin duda muy importante en su vida, sin embargo, ha confesado que ha habido momentos en los que ha considerado alejarse de los sets. “En varias ocasiones he pensado en no regresar a actuar, y es normal, porque cuando llevas toda tu vida dedicado a algo puedes llegar a cansarte”, explicó. Otra de las razones por las que ha sopesado la posibilidad de retirarse tiene que ver justamente con su vida personal y su faceta de mamá. “El ver que a veces no tienes vida, estás todo el tiempo grabando y luego no puedes ir a los compromisos familiares, tus tiempos se reducen mucho y eso lo resienten tus hijos, ahorita me pasa con mi hija”, explicó, refiriéndose a su pequeña hija Irka, quien está por cumplir 10 años.

La buena nueva sobre su segundo bebé

El pasado fin de semana, Irán tomó sus redes sociales para compartir su emoción por las buenas nuevas en su vida. “¡Qué honor poder estar a tu lado y poder festejarte como te mereces!”, escribió la actriz al inicio de su publicación, etiquetando a Pepe Ramos, quien acababa de festejar su cumpleaños. “¡Y con este regalo tan extraordinario que viene en camino! Un nuevo ser de luz viene a iluminarnos con su belleza y pureza ¡Gracias por este regalo de Dios!¡ Estamos esperando bebé!”, continuó la estrella de telenovelas en su extenso post, el cual acompañó de un posado muy especial junto a su novio sosteniendo ambos un teléfono con una ecografía.

Este grato anuncio fue seguido por otro igual de bueno, y es que Irán reveló que, al organizar una fiesta a su galán, ella fue la que se llevó la mayor sorpresa. “¡Este anillo es un símbolo profundo de nuestro amor y compromiso con toda la libertad para ser nosotros mismos y disfrutar! ¡Feliz de casarme contigo!”, agregó la actriz en su post, revelando así su compromiso. ¡Gran hombre de mi vida!¡ Gracias por todo mi vida! ¡Por nuestro bebé que viene en camino! ¡Por nuestra nena hermosa! ¡Y porque estamos juntos!”, expresó emocionada. Por su parte, Pepe compartió también con sus seguidores su dicha por esta nueva etapa en su vida, así como su agradecimiento a su prometida. “Gracias Irán por tu amor, por regalarme lo mejor que puedo recibir, la oportunidad de ser tu esposo (¡en efecto, me dijo que sí!), la oportunidad de ser padre dos veces... de una niñita hermosa de 9 años y de un bebito que viene en camino… y que desde antes de nacer ya nos ha transformado profundamente”, escribió el youtuber.

