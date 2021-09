Inés Gómez Mont lanza un nuevo comunicado

Fue el pasado 10 de septiembre cuando a través de diversos medios de comunicación se dio a conocer que supuestamente un Juez Federal giró una orden de aprehensión en contra de Inés Gómez Mont y su marido Víctor Álvarez Puga. En aquella ocasión, la presentadora compartió un comunicado en el que de forma muy prudente se refirió a esta información sin entrar en mayores detalles. Sin embargo, Inés ha decidido romper el silencio y nuevamente ha compartido un mensaje en su perfil de Instagram, el cual a continuación reproducimos íntegramente.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

“He guardado silencio por unos días para tratar de entender los hechos que se me atribuyen y concentrarme en mi defensa. A pesar de no tener acceso al expediente, quiero recalcar que soy inocente y no he cometido ningún delito.



“En efecto, de acuerdo con la prensa, las autoridades me acusan por supuestamente haber recibido dinero de dos contratos públicos (que suman 3 mil millones de pesos) y de pertenecer a la delincuencia organizada. Esos hechos son absolutamente falsos. Es decir, sin ninguna justificación me colocan en el mismo nivel que un narcotraficante o terrorista. Me parece una injusticia.



“Para ser clara, jamás me he robado un peso. Tampoco he recibido dinero de esos contratos y mucho menos he visto ni tenido 3 mil millones de pesos en la vida. Soy conductora de televisión y mamá de tiempo completo. Y bajo ningún concepto pertenezco al crimen organizado.



“Tengo además temor fundado de que derivado de este comunicado las autoriades a cargo de mi caso se ensañen aún más en contra mía, ya que he sido advertida de más casos fabricados en mi contra. Pero ya no puedo guardar silencio. Por el contrario, seguiré trabajando con mi equipo legal para poder defenderme y siempre compartirles con honestidad los detalles de mi caso.

“A todos los que me conocen y saben quién soy, gracias por su apoyo y cariño. A los que no me conocen y han escuchado juicios prematuros en mi contra, con respeto les pido su voto de confianza. Sé quién soy. Por mí y por mis hijos, demostraré mi inocencia con dignidad y no guardaré silencio. Repito: soy inocente y esto es una injusticia. Gracias”.

Fue a través del noticiario de Foro TV A las tres, que conduce la periodista Ana Paula Ordorica, que se dio a conocer sobre la orden de aprehensión que ha girado la Fiscalía General de la República en contra de Inés Gómez Mont y su marido Víctor Manuel Álvarez Puga. Cabe destacar, que desde que Inés lanzó su primer comunicado sobre este tema, la presentadora ha mantenido una actividad muy discreta en sus redes sociales, donde solo se ha limitado a compartir información sobre su fundación. De hecho, la última vez que Inés compartió algo en su perfil de Instagram fue el pasado 12 de septiembre.