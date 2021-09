Danielle Dithurbide ya es mamá, ha dado a luz a una niña

Fue el pasado 17 de septiembre cuando la periodista Danielle Dithurbide se despidió, -de manera temporal-, de Despierta, el noticiario que conduce por las mañanas en Televisa. El motivo de tal decisión fue que estaba en la recta final de su embarazo, un acontecimiento que vivió con plena ilusión y tras el cual ha tenido la oportunidad de hacer realidad el sueño de convertirse en mamá. Finalmente, la comunicadora compartió la buena nueva del nacimiento de su bebé con todos sus seguidores, a quienes dio detalles de este instante tan significativo en su vida y en la de su pareja, Jorge García, con el que ha comenzado a escribir este capítulo en su historia de amor, más que preparados para entregarse de lleno a esta faceta.

Fue a través de sus redes sociales que Danielle se expresó sobre el nacimiento de su bebé, una niña para la cual ha elegido el nombre, como ya lo había anticipado. “Lucía, nací (el) 26-9-21. Pesé 3 (kilos) 620, y medí 50 centímetros”, se puede leer en las primeras líneas de una publicación, la cual causó sensación entre los usuarios desde el primer momento. Por supuesto, no contuvo las ganas de revelar más en torno a este especial episodio, dando muestra de lo sensible y emocionada que se encuentra estos días. “Y de pronto el mundo se convirtió en el lugar más bonito”, escribió al pie de la foto en la que aparece una placa decorada con un elefante y flores rosas, en la que se pueden leer los datos de la llegada de la niña.

Recordemos que el pasado junio, Danielle incluso aprovechó para celebrar el primer Día del Padre de su novio Jorge, a quien dedicó unas palabras haciendo énfasis en lo mucho que para ella significaba estar a la espera de su primer bebé junto a él. “Desde hace muchos años este día había dejado de tener un significado para mí. Procuraba quedarme en casa y cualquier película que me distrajera era el mejor plan. Pero llegaste tú a cambiar eso y mi vida por completo para siempre…”, dijo en aquella ocasión. “Gracias por el regalo más bonito de toda mi vida”, aseguró, ilustrando ese posteo con una foto en la que aparece junto a su pareja presumiendo un par de playeras con textos alusivos al festejo.

¿Cómo se enteró que estaba embarazada?

En una charla con Televisa Espectáculos, Danielle se sinceró sobre el instante en que sospechó que algo estaba pasando, luego de tomar la decisión de ir al médico tras sentir un mareo. “En el momento en el que vi la prueba, no sabía si llorar, si gritar, me quedé más bien como en estado de shock varios días, pero de shock bonito no de shock de susto, de shock como de: ‘Es realidad’. La primera vez que fui al doctor fui yo solita, todavía no le decía a Jorge, mi novio, fui solita porque quería estar segura de que todo estuviera a tiempo…”, contó.

En ese mismo espacio, la periodista también profundizó sobre el sentido que ha tomado en su vida el deseo de ser mamá, algo que tenía planeado desde hacía tiempo. “Quienes me conocen un poquitito sabían que esto era mi mayor sueño personal. He dedicado prácticamente toda mi vida adulta al trabajo, lo cual ha sido la satisfacción más grande y me ha llenado de alegrías, pero me faltaba eso, esa es la realidad… Fue una sorpresa pero yo creo que las cosas pasan por algo…”, dijo de lo más entusiasmada en mayo pasado.

