El Negro Araiza y su travesía por Perú con uno de sus grandes amores: su hija Camila

El amor es algo que no le ha faltado a Raúl El Negro Araiza, pues ha tenido la fortuna de estar rodeado de personas especiales. El conductor, quien hace unos meses inició una relación sentimental con una guapa actriz, se ha tomado un tiempo en el trabajo para emprender una aventura con una de las mujeres de su vida: su hija Camila. Tan unidos como siempre, ambos hicieron maletas y tomaron un avión a Perú, en lo que ha sido toda una travesía para ambos. "El cora se llena de cachitos así y no importa na' más", escribía la joven al compartir algunas postales desde el Valle Sagrado de los Incas. "Disfruta al máximo hija mía... ¡Te mereces estar viva y llena de emociones nuevas! Te amo", comentaba por su parte su famoso papá. Tras la primera parada, El Negro y su primogénita pusieron rumbo en uno de los sitios más emblemáticos del país andino y también más hermosos: Machu Picchu. Esta histórica ciudadela, enclavada entre altas montañas, al parecer significó un gran reto para Araiza, tal como lo mostró Camila en un par de videos con los que lo ventaneó. "Pobrecito, viene desveladísimo no saben toda su travesía para llegar hasta acá", explicó la joven. Pero ni la altura ni el cansancio fue impedimento para que padre e hija disfrutaran de este inolvidable viaje. "Verte reír, asombrarte, soñar... ¡Es mi más grande premio! ¡Te amoo hijita!", agregaba después al compartir una hermosas fotografías junto a su hija; haz click abajo para verlos.

Loading the player...