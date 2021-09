Britney Spears advierte a sus seguidores sobre los documentales de su vida: '¡Mucho de lo que ahí se dice no es cierto!'

En medio de la buena racha que atraviesa Britney Spears en las últimas semanas, pues además de su reciente compromiso con Sam Asghari, su novio desde hace cinco años, la cantante se ha anotado algunas victorias dentro de la batalla legal que enfrenta en contra de su padre, debido a la tutela legal y financiera que el señor James Spears ejerce sobre ella desde hace más de 13 años, ahora la ‘Princesa del Pop’ parece tener una nueva preocupación. Y es que a raíz de la viralización de su caso, gracias al movimiento #FreeBritney, han comenzado a surgir diferentes documentales producidos por diversas cadenas de televisión, en los que se intenta profundizar en la mediática tutela de Spears y todos los turbios detalles que se esconden detrás de ella y que poco a poco han ido saliendo a la luz, exponiendo así una ola de abusos en contra de la cantante por parte de su familia y su equipo legal. Y aunque todo parece indicar que estos documentos fílmicos han ayudado a la estrella pop, lo cierto es que Britney parece no estar del todo de acuerdo con ellos, pues incluso ha cuestionado la veracidad de lo que ahí se intenta plasmar.

Así lo ha hecho saber a través de su perfil de Instagram, donde se ha referido a los tres documentales que se han estrenado en la última semana: Britney vs. Spears, de Netflix, Toxic: Britney Spears Battle for Freedom, de CNN y Controlling Britney Spears, la segunda parte del documental del New York Times que salió a la luz hace unos meses y que en esta ocasión se ha transmitido a través de Hulu y FX. Todos ellos se han enfocado en los años del colapso de la cantante, así como del tiempo posterior, cuando fue metida a esta tutela de la que ha buscado deshacerse desde 2009. "¡Es una locura, chicos! ¡He visto un poco del último documental y siento decir que mucho de lo que ahí se dice no es cierto!", expresó la también actriz al pie de un video en el que se le puede ver parada, mirando fijamente a la cámara con una dulce mirada.

En su mensaje, Britney fue tajante y pidió a los productores un poco más de respeto a la hora de referise a su persona y a su caso, mostrando su molestia por el tipo de imágenes que se han utilizado para ilustrar estos filmes, en donde se ha echado mano de material obtenido por algunos paparazzi en los que se muestran algunos de los instantes más duros de la vida de la intérprete. "De verdad que estoy tratando de desvincularme de tanto drama: en primer lugar todo esto hace referencia al pasado. Número 2: ¿podríamos hacer que los diálogos fueran un poco más elegantes? Número 3: ¡Wow!, han usado el mejor material gráfico que tenían sobre mí... ¿Qué puedo decir? ¡Qué gran esfuerzo!", expresó disgustada la protagonista de la película Crossroads.

Cabe destacar que los tres nuevos documentales sobre la vida de Britney Spears y su tutela, se han estrenado justo unos días antes de que se lleve a cabo una nueva audiencia en la corte de Los Ángeles, el 29 de septiembre, en la que se discutirá la permanencia de James Spears dentro de la tutela e incluso la finalización de la misma, pues recordemos que ha sido el mismo James quien ha cedido ante la presión y ha enviado la solicitud del término de la tutela a la corte. Todo esto, en medio de informes que aseguran que el padre de la cantante está siendo investigado por el FBI por haber intervenido las comunicaciones de su hija, e incluso haber instalado al interior de su habitación un aparato para grabar sus conversaciones, algo que ha salido a la luz en uno de estos documentales.

Sam Asghari sale en su defensa

Como era de esperarse, el prometido de la cantante ha salido en defensa de su futura esposa, criticando a las televisoras que se han encargado de producir estos documentales sin siquiera hacer el intento de acercarse a Britney, haciendo un reconocimiento muy especial a los fans de su amada, quienes han sido los encargados de viralizar este caso a través del movimiento #FreeBritney, por medio del cual se comenzó a hacer las primeras denuncias en contra del padre de la cantante y su equipo, logrando captar la atención del mundo, primero en las redes sociales y después en los medios de todo el mundos. "Me gustaría que los productores de estos programas que tratan de 'arrojar luz' contaran con la aprobación o la participación del sujeto en cuestión. Todo lo revelado debería ser atribuido al movimiento #FreeBritney”, expresó el actor y modelo en sus historias de Instagram.

