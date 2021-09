Will Smith confiesa que no practica la monogamia: 'El matrimonio para nosotros no es una prisión'

En más de una ocasión, Will Smith y Jada Pinkett han dejado en claro que su matrimonio de casi 24 años es poco convencional. Algo de lo que han hablado abiertamente en diferentes ocasiones, dejando en claro que, para lograr la solidez en su relación, han tenido que soltar algunas ideas preconcebidas en torno al concepto de matrimonio y entender que una relación la hacen dos personas que, desde lo individual, han decidido recorrer sus respectivos caminos de la mano. De hecho, en declaraciones recientes, el actor se ha sincerado para hablar de la forma en la que han decidido llevar su relación, revelando que la monogamia no es un concepto que para ellos funcione como pareja, por lo que han decidido abrir su relación a otras opciones, dejando en claro que el amor que ambos se tienen sigue intacto y más fuerte que nunca.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Fue durante una charla que el intérprete sostuvo con la revista GQ a propósito del próximo lanzamiento de su libro autobiográfico el cual ha titulado simplemente Will y en el que ha compartido algunos detalles de su matrimonio. Fue en ese espacio donde el actor se sinceró para hablar de la forma en la que su relación con Jada se ha transformado y fortalecido a través de los años y de las experiencias que como pareja han vivido. “Aunque al principio fue una relación monógama, ahora ya no lo es”, compartió Will con total sinceridad. “Jada nunca creyó en el matrimonio convencional… Ella tenía familiares que tenían una relación poco convencional. Creció de una manera muy diferente a como yo crecí”, agregó.

El actor ahondó más en el tema, asegurando que, aunque en un inicio Jada y él habían optado por la monogamia, siempre tuvieron en mente que ese no era el único camino para conseguir una relación sólida y estable. “Hemos tenido discusiones interminables sobre dónde está la perfección en una relación. ¿Cómo deben actuar las parejas? Y durante gran parte de nuestra relación, la monogamia fue lo que elegimos, sin pensar en ello como la única forma de perfección en cuanto a relaciones”, explicó el actor de películas como I am legend.

VER GALERÍA

El actor es consciente de que este camino que ha decido seguir de la mano de Jada no es para todos, por eso ha hecho hincapié en el por qué lo han escogido y en la importancia de que cada uno se sienta libre dentro de la relación. “Nos hemos dado confianza y libertad el uno al otro. Y el matrimonio para nosotros no puede ser una prisión. No recomiendo este camino a nadie. Pero vivir esta libertad que hemos pactado y el apoyo incondicional que nos damos el uno al otro es, para mí, la definición más alta del amor”, sentenció Will.

La confesión de Jada que ahora cobra relevancia

Fue en junio del año pasado cuando Jada Pinkett y Will Smith protagonizaron una charla muy especial durante el programa Red Table Talks, en donde con total sinceridad Jada hizo referencia al momento en el que sostuvo una relación con August Alsina, durante el momento en el que enfrentaban una crisis matrimonial con Will y de hecho habían decidido hacer una pausa en su relación. "Todo comenzó porque él necesitaba ayuda y yo quería ayudarlo con su salud y estado mental", explicó Jada luego de aclarar que conoció al rapero a través de su hijo Jaden. “A medida que pasaba el tiempo me metí en un enredo diferente con August… Me refiero a que fue una relación, absolutamente”, confesó.

No obstante, la relación de Jada con el cantante no prosperó y de hecho fue Alsina quien decidió terminar con ella, algo que la misma actriz y productora consideró comprensible, debido a que ella definitivamente no estaba pasando por su mejor momento. “Sentía mucho dolor y estaba rota. En el proceso de esta relación, me di cuenta definitivamente de que no puedes encontrar la felicidad fuera de tí misma", agregó.

VER GALERÍA