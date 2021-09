Martha Debayle y la profunda dedicatoria de su hermana Eugenia: 'Siempre admiraré tu determinación'

Enteramente orgullosa, Martha Debayle celebró su cumpleaños número 54 cobijada por el amor de sus seres queridos y seguidores, quienes le hicieron llegar una ola de felicitaciones y buenos deseos en su día. Pero entre las dedicatorias más especiales no pudo faltar la de su inseparable hermana, Eugenia Debayle, que con el corazón en la mano escribió a la conductora de radio y empresaria un mensaje de admiración, mismo en el que le reiteró el enorme cariño que le tiene. Recordemos que Martha ha sido para ella un apoyo primordial, sobre todo durante la etapa en que atravesó por la crisis de salud que la inspiró a escribir el libro Mi día negro, en donde relató cómo vivió ese proceso. Por otro lado, ambas se han convertido en las mejores cómplices, pues más allá del lazo familiar que comparten, también han formado un equipo que les ha permitido consolidar sueños profesionales.

De lo más sensible, Eugenia tomó sus redes sociales para felicitar a Martha, dando muestra de lo mucho que ha encontrado en ella un ejemplo. Por tal motivo, le deseó lo mejor en este nuevo año que comienza, una celebración virtual a la que se unieron otros de los usuarios en Instagram, red social en la que ambas hermanas han podido construir una comunidad que sigue de cerca cada uno de sus proyectos y anécdotas de su vida personal. “Feliz cumpleaños @marthadebayle. Siempre admiraré tu determinación, fortaleza y disciplina. Te felicito por un año más de vida y éxitos. Que la vida te traiga toda la felicidad que te mereces. Te amo”, escribió la también emprendedora.

Para hacer más emotivo este detalle, Eugenia ilustró sus palabras con una fotografía en blanco y negro en la que aparecen las dos dándose un beso, poniendo en alto así el inquebrantable cariño que mantienen, mismo que ha crecido y se ha hecho más fuerte con el paso de los años. Ante tal muestra afecto, Martha reaccionó de inmediato, emocionada por esta linda felicitación. “Gracias my sis de la vida”, dijo la comunicadora, quien hasta el momento no ha dado mayores detalles de cómo transcurrió su festejo de cumpleaños, aunque sí se mostró agradecida con todos aquellos que no pasaron por alto esta fecha. “Mil gracias a todos por sus espectaculares felicitaciones. Siempre hacen la vida más bonita. Amor”, escribió Debayle en una de sus historias en Instagram.

Por otro lado, Martha publicó en sus redes una fotografía en la que posa guapísima luciendo un vestido negro, enteramente radiante y jovial, rasgos que mejor la definen. De esta manera, la conductora dio la bienvenida a su nueva vuelta al sol, una etapa en la que seguramente está dispuesta a asumir nuevos retos. “54. Cumplir años es un privilegio”, escribió al pie de la postal, misma que ha recibido miles de “me gusta” y las reacciones de varios famosos, como Alessandra Rosaldo: “Feliz cumpleaños para la reina @marthadebayle. Pásala querido, mi vida, eres muy amada y admirada. Sigue liderando el camino”. Del mismo modo lo hizo Dominika Paleta: “Felicidades, te mando besos y mis mejores deseos”.

Martha, reflexiva sobre su hermana

Siempre unidos como familia, Martha habló a corazón abierto sobre cómo el episodio de salud por el que atravesó su hermana Eugenia los marcó para siempre, atesorando grandes aprendizajes desde entonces. “El evento de Eugenia creo que sacudió a toda la familia, creo que fue el gran aprendizaje para todos los que amamos a Eugenia y para todos los que estamos cerca de ella y en su vida. Cómo la vida te cambia de un momento a otro y en la inmensidad de la vida, pero sobre todo con la fragilidad que es la vida, porque cualquiera de nosotros hoy estamos aquí, mañana quien sabe, que fue el caso de Eugenia…”, dijo en septiembre de 2018 a las cámaras del programa Hoy.

