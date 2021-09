América Guinart comparte la imagen más tierna de su ‘muñequita’, Cayetana

Desde que América Guinart supo que su hija Camila Fernández estaba embarazada, la tapatía comenzó a querer a su nieta Cayetana quien, con 6 meses de edad, tiene encantada a toda la familia con su ternura. Después de convertirse en la asistente más especial de la presentación que su abuelo, Alejandro Fernández y su tío, Alex, ofrecieron el pasado 15 de septiembre en Las Vegas donde, protagonizó un emotivo momento al lado de El Potrillo quien, la subió al escenario mientras Alex interpretaba el tema El tiempo no perdona; ahora, la bebé regala otro tierno momento, ahora en las redes de su orgullosa abuela.

Ya en Guadalajara, América Guinart utilizó su cuenta de Instagram para compartió una encantadora foto de Cayetana quien ya entró en una nueva etapa: “¡Mi muñeca ya come en sillita!”, escribió la tapatía sobre una historia donde se ve a la bebé muy sentadita, lista para disfrutar de sus alimentos. América acompañó esta historia del tema Mi luz que América compuso y grabó para su hija antes de nacer. Tal como lo comentó hace unos días a Ventaneando, América está encantada con su papel de abuela y trata de estar involucrada al máximo en sus cuidados: “Me tiene enloquecida”, comentó la semana pasada cuando disfrutó al lado de su nieta de Las Vegas.

Durante ese entrevista, América reconoció que no se puede despegar de Cayetana: “Muero por verla, si no estoy con ella la extraño, a parte es súper linda, simpática, no sabes, es muy agradable, tiene un carácter súper lindo, no da nada de lata, yo la amo y la adoro”, explicó la tapatía a quien vimos durante el concierto de El Potrillo y su hijo, cargando a Cayetana quien utilizó unos audífonos para bloquear un poco el imponente sonido que sus abuelo y su tío utilizan durante esta gira que están realizando por todo Estados Unidos. El próximo año, América recibirá a su segundo nieto, una noticia que la tiene muy feliz.

Su segundo nieto

En medio de la felicidad que le provoca su “muñeca”, América Guinart recibió el anuncio del próximo nacimiento de su segundo nieto, hijo de Alex Fernández y Alexia Hernández quien, hace unos días compartieron, en exclusiva con ¡HOLA!, que están en la dulce espera de su primer hijo: “La verdad es que yo estoy súper feliz, todos estamos muy contentos, estoy muy emocionada, muy ilusionada, por ver a mi cachorro ahí, por qué aquí empezó la gira, dos conciertos, pero yo no había podido ir, entonces este es el primero al que voy a asistir, no sabes la emoción, estoy feliz”, comentó la tapatía, también para las cámaras del programa comandado por Pati Chapoy.

Durante esta entrevista América reveló que está muy agradecida con la vida por su segundo nieto: “Tiene poquito de embarazo Alexia, pero la verdad, es que Alex se casó, casi, casi, porque ya quería tener hijos, entonces, están muy contentos, todos estamos muy contentos, otra bendición más, yo digo: ‘Wow, Dios me está dando a manos llenas’”. La tapatía adelantó que el bebé nacerá en abril y que tiene un presentimiento de que es un varón: “Yo como que creo que es niño, pero no sé. A ellos les da igual, a Alex con Cayetana se le cae la baba, yo también llegué a pensar que Cayetana era niño, entonces, les digo que no crean mucho en mis predicciones”, reveló divertida.