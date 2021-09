De lo más sincera, Maki asegura no estar lista para reencontrarse con el amor

Aunque Maki siempre ha dejado la posibilidad abierta de reencontrarse con el amor, tras su separación de Juan Soler, con quien estuvo casada por más de 15 años, la guapa actriz actualmente se encuentra en un muy buen momento de su vida, en donde la soltería le ha venido muy bien. De hecho, la también presentadora se ha entregado por completo a su vida de mamá, dejando en pausa el lado sentimental y enfocándose en su persona y en su trabajo, pues aunque ha tenido algunas cortas relaciones tras su separación, la actriz ha confesado no sentirse lista por el momento para iniciar una relación.

Así lo reveló durante una reciente entrevista, en donde con total sinceridad Maki habló sobre cómo se encuentra su corazón y si está dispuesta a reencontrarse con el amor. “Mi corazón está muy bien, estuve muchos años casada, ustedes los saben, y ahorita me ha tocado un tiempo como de soledad. Sí he tenido uno que otro amor, pero la verdad que para volver a ser una pareja todavía me cuelga”, expresó la villana de telenovelas como El juego de la vida a las cámaras del programa Hoy, dejando en claro que por ahora sus prioridades son otras. “Estoy disfrutando mucho de mis hijas, quiero como reactivar mi trabajo”, agregó.

En la misma charla, la actriz de origen argentino aseguró que, aunque por el momento está centrada en proyectos más personales, no descarta que en un futuro se pueda dar una oportunidad en el terreno amoroso al lado de un guapo galán. “Me encanta estar en pareja, creo que es la situación ideal, pero no voy a estar con cualquiera, o sea que estoy muy selectiva, como tomándome mi tiempo, y si no aparece una persona que me fascine y me encante no voy a estar saliendo por salir”, comentó.

En ese mismo sentido, la actriz fue cuestionada sobre las virtudes y características que busca en un hombre, algo que sin duda tiene muy claro, pues sin pensarlo dijo: “Primero, amarme mucho… me encantan los hombres caballerosos, educados, divertidos, compañeros, y buenas personas”, expresó la actriz ilusionada.

¿Qué opina de la nueva relación de Juan Soler?

Hace unos días, Juan Soler sorprendía a todos al revelar más detalles del romance que comenzó hace unos meses con una misteriosa mujer. En una charla con el programa El minuto que cambió mi destino, el actor se abrió de capa para revelar que se encuentra en una relación a distancia con la que fuera su primera novia hace más de 35 años. “Vive en Tucumán y nos separamos cuando yo tenía 20 años, vive en Argentina, nos vimos un par de veces, llevamos una relación a distancia, es una relación adulta, una relación creo que de concepto, pero es una linda relación, muy honesta”, explicó Soler en aquella ocasión.

Como era de esperarse, la actriz no ha podido evitar los cuestionamientos sobre este tema, sobre todo por que se sabe que mantiene una relación cercana y cordial con Juan, por el amor que ambos tienen por sus hijas. Sin embargo, la actriz fue tajante a la hora de responder, dejando en claro que solo tiene buenos deseos para su ex. “De eso no voy a hablar. Lo que él tenga con su vida, pues yo se lo respeto. Que cada quien sea feliz como pueda”, sentenció Maki.

