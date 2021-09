Vadhir Derbez en su momento más fan al lado de Ricky Martin, Sebastián Yatra y Enrique Iglesias

Sin duda alguna, Vadhir Derbez se ha consolidado como uno de los artistas juveniles más completos. Y es que además de su conocida faceta de actor y comediante, el hijo de Eugenio Derbez también ha destacado como cantante de música urbana y hasta bailarín. Sin embargo, eso no quita que el joven de 31 años admire a otros artistas y que de vez en cuando se comporte como un fan más al tener la oportunidad de conocer frente a frente a sus cantantes favoritos. Tal y como sucedió este fin de semana, cuando Vadhir asistió al concierto que ofrecieron Ricky Martin, Sebastián Yatra y Enrique Iglesias en Las Vegas, un momento en el que el integrante del clan Derbez aprovechó para colarse tras bambalinas y poder conocer a estos tres ídolos de la música latina.

Fue a través de su perfil de Instagram donde Vadhir presumió por todo lo alto su encuentro con los tres cantantes, dejando en claro la admiración que tiene por ellos. “Quería pasar una noche increíble en Las Vegas y les puedo decir que lo logré. ¡Qué ching** es ver a amigos rompiéndola! No se pierdan el tour de @ricky_martin, @enriqueiglesias y @sebastianyatra en su ciudad. Neta se la van a pasar demasiado bien escuchando y cantando todos sus hits”, escribió el intérprete de canciones como Te confieso al pie de su álbum fotográfico.

Como era de esperarse, los fans de Vadhir no han tardado en reaccionar a su publicación, causando revuelo por sus fotografías con Ricky, Sebastián y Enrique, ganándose los halagos de algunos de sus seguidores y otros aplaudiendo el que se haya permitido mostrarse como todo un fan, a pesar de que él también es una celebridad. Entre las miles de reacciones y likes, han destacado los de su hermana Aislinn y la de Ricky Martin, quien no ha dudado en corresponder el gesto de Vadhir, regalándole un like en su publicación, algo que los fans del actor no dejaron pasar desaparecido.

El peso del apellido Derbez

Sin duda alguna, Vadhir Derbez ha logrado consolidarse como cantante y actor por sus propios méritos y a través de su trabajo y gran talento. Sin embargo, el artista reconoce que pertenecer a una de las familias artísticas más famosas de México sin duda ha sido bueno, por lo que no tiene ningún problema en que en ocasiones sea comparado con su papá o algunos de sus hermanos. “Yo estoy de acuerdo que sí quiero tener un camino independiente y todo eso y qué bueno que, finalmente, quiero que se reconozca la chamba hecha, pero no es como que voy a dejar de ser el hijo de mi papá, sea quien sea”, comentó el artista durante una entrevista con Azteca Noticias.

Vadhir ahondó más en el tema y con toda sinceridad admitió que crecer bajo el cobijo de una familia artística tan importante y ser hijo de una estrella de la televisión y el cine como lo es Eugenio Derbez siempre será algo positivo, contrario a lo que muchos podrían pensar. “Entonces, mi papá es una persona muy chambeadora que la verdad es que la está rompiendo en todo lo que hace y es difícil generar una sombra, que al final de cuentas nos cae a todos los demás, pero también está padre, es una sombra positiva”, concluyó.

