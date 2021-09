¡Bebé a bordo! Irán Castillo se compromete con Pepe Ramos y anuncia su segundo embarazo

Sin duda alguna, Irán Castillo se ha caracterizado por ser una mujer muy cuidadosa de su intimidad, dejando sus asuntos personales al margen de su profesión. Sin embargo, cuando se trata de momentos muy especiales, la actriz no duda en compartir con sus seguidores algunos vistazos de su intimidad, haciéndolos partícipes de sus alegrías. Tal y como ha sucedido este fin de semana, cuando la protagonista de la telenovela S.O.S. me estoy enamorando ha sorprendido a sus fans con dos noticias sumamente especiales y por demás importantes: su segundo embarazo y su compromiso con Pepe Ramos, con quien lleva varios meses de relación.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Así lo ha hecho saber la misma actriz en su perfil de Instagram, donde se ha dejado ver de lo más plena, presumiendo su pancita de embarazo por primera vez y posando al lado de su futuro esposo, muy bien acompañados de la primogénita de Irán, la tierna Irka, quien próximamente se convertirá en la hermana mayor. En las imágenes, la pareja luce de lo más enamorada, mientras a través de su teléfono móvil presumen la ecografía de su bebé, confirmando de esta manera la emocionante noticia, la cual han decidido compartirla con el mundo justo en el día que han celebrado el cumpleaños del futuro papá. “¡Mi cielo tantas cosas que festejar! ¡Primero tu cumpleaños! ¡Un año más brindándonos tu presencia que es bendita y todo lo que incluye en ella! ¡Que honor poder estar a tu lado y poder festejarte como te mereces! Y con este regalo tan extraordinario que viene en camino: ¡un nuevo ser de luz viene a iluminarnos con su belleza y pureza!”, compartió la actriz.

La actriz continuó con su mensaje, agradeciendo a su amado Pepe por ser su cómplice en esta nueva etapa de vida que están por comenzar, así como a su hija Irka, mostrándose orgullosa de ella por verla convertirse en la hermana mayor. “¡Gracias por este regalo de Dios! ¡Estamos esperando bebé! ¡Gracias por esta bella familia! ¡Te amo mi cielo con todo mi ser! ¡Te amo Irkita hermosa con todo mi ser! ¡Eres única y auténtica, bendigo tu vida! y pido bendiciones para nuestro compromiso de corazón en esta familia”, escribió la actriz, revelando así que además de la próxima llegada de su segundo bebé, se ha comprometido con Pepe. “Yo te organicé tu fiesta sorpresa y ¡tú me la diste a mí! Este anillo es un símbolo profundo de nuestro amor y compromiso con toda la libertad para ser nosotros mismos y disfrutar. ¡Feliz de casarme contigo, gran hombre de mi vida! ¡Gracias por todo mi vida! ¡Felicidades por tu cumple! ¡por nuestro bebé que viene en camino!, ¡por nuestra nena hermosa! ¡Y porque estamos juntos!, Te amo”, finalizó la también cantante de lo más emocionada.

VER GALERÍA

A través de sus historias de Instagram, Irán compartió algunos vistazos de la increíble fiesta que organizó para festejar el cumpleaños de su prometido, en donde pudimos ver el momento en el que Irán le dio el ‘Sí, acepto’ a Pepe, un instante del que Irka fue testigo y que no dudó en celebrar por todo lo alto, corriendo a los brazos de los futuros novios, mostrando así su emoción no solo por la próxima llegada de su hermanito, también por el compromiso de su mamá.

Las palabras de Pepe para Irán

Como era de esperarse, Pepe Ramos no ha dudado en compartir la increíble noticia de lo que está sucediendo en su vida personal en estos momentos, dejando en claro el gran amor que tiene por Irán y por Irka, con quien mantiene una relación muy especial. “Gracias Irán Castillo por tu amor, por regalarme lo mejor que puedo recibir, la oportunidad de ser tu esposo (¡en efecto! me dijo que sí), la oportunidad de ser padre dos veces… de una niñita hermosa de 9 años y de un bebito que viene en camino (que habita en ti jajajaja) y que desde antes de nacer ya nos ha transformado profundamente. Te amo… Amo el proyecto de vida que tenemos en común, amo nuestra familia… Nos amo… Me transforma el amarte…”, compartió.

VER GALERÍA