Juan Soler: 'Hace poco tiempo comencé una relación, justamente con mi primera novia'

Juan Soler ha decidido darse una nueva oportunidad en el amor, tras su separación de Maki, con quien estuvo casado por más de 15 años. Desde hace algunos meses, el actor se ha confesado enamorado y feliz con esta nueva relación, de la que poco a compartido, dejando en misterio la identidad de la afortunada que le ha robado el corazón. Sin embargo, todo parece indicar que Juan está listo para presentar a su novia, pues en una reciente entrevista el intérprete ahondó más en el tema y reveló que la mujer con la que ha decidido iniciar un romance es nada más y nada menos que su primer amor, con quien por ahora mantiene una relación poco convencional.

Así lo reveló el guapo intérprete durante la charla que sostuvo con el programa El minuto que cambió mi destino, en donde con total sinceridad se refirió a la relación que lo tiene muy ilusionado. “Hay más tiempo que vida dicen… Hace poco tiempo comencé una relación, justamente con mi primera novia, entonces es una relación muy a distancia”, señaló el actor, revelando que su novia radica en Argentina. “Vive en Tucumán y nos separamos cuando yo tenía 20 años, vive en Argentina, nos vimos un par de veces, llevamos una relación a distancia, es una relación adulta, una relación creo que de concepto, pero es una linda relación, muy honesta”, explicó Soler con una sonrisa en el rostro.

El intérprete compartió en la misma charla algunos detalles de cómo es que han logrado mantener vivo su amor a pesar de la distancia y de las pocas veces que han podido verse, pues además de que ambos viven en países distintos, la pandemia les ha dificultado el tema de los viajes, por lo que han decidido priorizar su relación a distancia. “La cuido y la procuro como si viviera conmigo, yo sé que ella también y ya nos veremos terminando todo este tema de pandemia y ya vendrá a visitarme, voy a seguir visitándola yo a ella y hasta que el tiempo nos junte nuevamente o vemos si esto es posible o no”, compartió ilusionado. “Creo que nada está escrito, ya si se casan hombres con hombres, mujeres con mujeres… ¿por qué no tener una relación así? Yo creo que me estoy empezando a adaptar a este mundo de relaciones que no son tan ‘clásicas’”, expresó.

Finalmente, Juan reveló que ha procurado mantener una relación muy a la antigua, enviándole regalos y dedicándole románticos mensajes, dejando en claro que es todo un romántico empedernido. “(Le mando) La carta, el poema, el mandarle la música que me movió y me hizo acordar, muchas flores, el regalo sorpresa… A la antigüita con los beneficios de la actualidad, todas las noches hablo con ella, de hecho, me quedo dormido hablando con ella”, concluyó.

¿Quién es la misteriosa novia de Juan Soler?

Si bien, el argentino no ha querido revelar la identidad de la mujer que ocupa hoy por hoy su corazón, el actor ha compartido algunos detalles de la vida de ella, dejando en claro que no se trata de una figura pública. “Es una persona que no tiene que ver con el medio, me pide reserva, me pide todo esto, pero estoy pasando por un buen momento, estoy contento, estoy muy en mi eje”, dijo el actor en marzo de este año para el programa Suelta la sopa. “Tengo una relación muy linda con esta mujer que ocupa hoy por hoy mi tiempo y mi corazón, pero también le debo el respeto…”, continuó, antes de revelar un importante dato sobre la ocupación de su enamorada: “Ella es abogada, ocupa un cargo muy importante a nivel federal, entonces sí me gustaría guardarle el respeto que ella me pidió que le guarde”, comentó.

