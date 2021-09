La simpática respuesta de Erik Rubín al ser comparado con Luisito Rey

A sus 16 años, Mía Rubín ha demostrado que tiene un futuro brillante en la música, pues ha demostrado tener el talento y la diciplina necesaria para hacerse de un nombre en la industria. La hija mayor de Erik Rubín y Andrea Legarreta ofreció hace un mes su primer concierto como solista, lo cual fue una experiencia completamente inolvidable. Los éxitos que ha ido sumando esta jovencita han sido posibles además gracias al apoyo incondicional de sus padres, para quienes su felicidad y bienestar, al igual que los de su hermana Nina, ha sido siempre prioridad. No obstante, aunque Mía es la más feliz de poder materializar sus sueños de ser cantante, no han faltado bromas hacia su papá comparándolo con el famoso Luisito Rey. El integrante de Timbiriche ha reaccionado con el mejor humor a estos comentarios y ha reafirmado su respaldo a su hija.

En un reciente encuentro con la prensa, Erik habló de la participación especial que tendrá su hija en un concierto en el que él compartirá el escenario con la Sonora Santanera. “Mía está realizada, en verdad no pudo venir porque tuvo clases, todavía es niña que tiene que estudiar”, explicó el cantante ante las cámaras del programa Hoy. Sin embargo, dejó claro que la jovencita está más que preparada para dicho show, del cual ya se realizan los ensayos. “La tiene aprendidísima, vamos a hacer una prueba el mero día”, dijo sobre la canción que interpretará el próximo 1 de octubre. “Estamos felices y honrados”, dijo sobre la colaboración con la icónica agrupación.

Durante este encuentro con los medios, no tardaron en surgir, a modo de broma, los comentarios respecto a Luisito Rey, quien fue representante de su hijo Luis Miguel como ahora lo es Erik de Mía. De los más tranquilo e incluso con buen humor, el cantante descartó que haya algún tipo de similitud en la forma en la que él trabaja con su primogénita. “¡No hay que exprimir a los chamacos!”, dijo divertido en un primer momento. “La verdad es que ella tiene su lana ahí, su lana es intocable, su dinero, no lo hago esto por negocio, lo hago por amor”, agregó el intérprete, quien ha sido el mayor impulsor de la carrera de su hija sin dejar de ser un papá cariñoso y dedicado. “La escuela sigue, y para ella esto es su vida, no es una decisión mía de ‘a ver mijita, órale a cantar’, gracias a Dios no tenemos la necesidad”, aseguró.

Una vez transmitieron esta entrevista en Hoy y regresaron al foro del matutino, Andrea compartió con sus compañeros que su hija reaccionó muy emocionada cuando le dijeron que la Sonora Santanera la había invitado a cantar. “¡No lo puedo creer!”, dijo al recordar las palabras de la jovencita. “Imagínate la felicidad”, agregó. Inmediatamente, la conductora y su colega Galilea Montijo comentaron sobre lo natural que es que un padre apoye a sus hijos a cumplir sus anhelos. “Gracias a Dios como dijo (Erik) no hay ninguna necesidad, o sea yo no me imagino forzando a mis hijas a nada, o decirle ‘ándale, móchate…’”, comentó.

Mía, agradecida con el apoyo de su familia

“Tenemos el lema de, si no te gusta, no lo hagas, ni siquiera pensar que es un trabajo, más bien, algo que tú quieres hacer, que te interesa o que te apasiona”, comentaba Mía en una charla con ¡HOLA! México.com sobre la forma en que ha asumido su faceta de cantante. “Yo creo que ella va a poder lograr lo que ella quiera por las herramientas que tiene y porque sé que se va a seguir preparando. Mi consejo más grande de todos es disfrutar”, comentaba Erik por su parte. En aquella ocasión, la joven aprovechó para expresar su sincero agradecimiento a su papá por inspirarla y ayudarle a cumplir sus sueños. Sobre qué le gustaría decirle a su papá del gran impulso que ha representado en su carrera, Mía confesó: “Primero que todo, me gustaría darle las gracias, en especial a él y a Dios por darme esta oportunidad de trabajar con él… Por darme esa pasión por la música porque, yo creo que, sin él, tal vez no me hubiera enterado de lo mucho que significaba para mí, obviamente, le debo ese agradecimiento y gracias por el amor que me has dado y por siempre estar ahí para mí”. Completamente conmovido, Erik reaccionó con un: “Te amo bonita”.

