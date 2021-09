‘Todo lo que tocas brilla’, el dulce mensaje de Daniel Arenas a Daniella Álvarez en un momento muy especial

Desde hace casi dos meses comenzaron a surgir rumores sobre un nuevo romance entre famosos, Daniel Arenas y Daniella Álvarez, los cuales terminaron por ser ciertos. El actor, quien era considerado como un soltero muy codiciado, había manifestado su intención de esperar paciente hasta que llegara a su vida la mujer para él, y tal parece que ese momento llegó. El galán de telenovelas se ha mostrado muy enamorado de la exreina de belleza, y tras haber confirmado de manera pública su relación, no ha perdido la oportunidad de expresarle su amor. Así ha ocurrido recientemente, cuando la guapa colombiana hizo un importante anuncio y él no tardó en reaccionar con un sentido mensaje.

A pesar de las difíciles pruebas que ha tenido que enfrentar, Daniella no deja de expresar su profundo agradecimiento por cada una de las cosas buenas que la vida le va dando. Así, la modelo no dudó manifestar la ilusión que le causa su nuevo proyecto en la televisión, pues será una de las jueces en el programa Nuestra Belleza Latina. “Perdí una pierna, ¡pero he ganado tantas cosas!”, escribió en su cuenta de Instagram al compartir un video en el que hace un breve recuento de su vida, entre ellas su infancia, su triunfo como Señorita Colombia, la complicación que provocó que le amputaran la pierna, su esfuerzo para rehabilitarse y finalmente, su llegada al programa de Univision. “¡Hoy sólo puedo sentir gratitud y emoción por todo lo que se viene! Gracias Dios por tantas bendiciones, ya casi arrancamos”, agregó en su publicación.

Este post rápidamente acumuló cientos de likes, así como mensajes de cariño en los que sus seguidores la felicitaban por este logro profesional y le confesaban su admiración. “¡Mi querida campeona! Eres bella en todos los sentidos LoveU”, comentó Adal Ramones, quien será el anfitrión del programa. Pero entre las reacciones que generó la publicación de Daniella, llamó especialmente a atención la de Daniel, su guapo novio y quien se ha convertido en una de sus mayores fuentes de apoyo. “Qué orgullo mi amor. Todo lo que tocas brilla y esta no será la excepción”, comentó el protagonista de SOS Me estoy enamorando. “Te mereces lo que viene y más”, agregó el actor en su comentario.

Daniel celebra los logros de su amada

Hace apenas unos días, Daniella compartió su emoción por un importante progreso en su recuperación, a pesar de los diagnósticos médicos que anticipaban la pérdida de la movilidad de su pie. “Decidí continuar con mis terapias sin importar el pronóstico, porque para mí sólo Dios y mi voluntad de avanzar podrían determinar el resultado”, escribió entonces en su Instagram, publicación en la que además agradeció a todas las personas que la habían apoyado. “Y sobre todas las cosas, ¡gracias Diosito, porque me llenas de fuerzas y ánimo para nunca desfallecer en el intento!”. Daniel no tardó en reaccionar, y expresó en su mensaje el amor y agradecimiento por poder estar con ella. “Qué belleza Dios mío. Gratitud eterna con nuestro Dios todo poderoso por su bondad. Y gratitud del alma con cada uno de los angelitos que mi Dios puso en tu camino para ayudarte a recuperar sobre todo la confianza de volver a tener tu piecito como antes. Te amo”, escribió entonces.

Días atrás, durante la inauguración de su fundación, Daniela hizo una mención especial en su discurso para agradecer el apoyo de su novio. “Dicen que cuando una puerta se cierra, el universo se abre… Perdí mi pierna, pero nunca perdí mis sueños.... Y, sin esperarlo, llegó a mi vida lo que más le he pedido a Dios: un hombre amoroso y maravilloso”, dijo refiriéndose al intérprete colombiano. “Si Dios nos lo permite, podremos construir nuestro propio hogar: mi sueño más anhelado”, agregó ilusionada. Esta ocasión fue al parecer el primer evento público en el que la modelo y el actor asistieron tras confirmar su noviazgo. “Somos pareja. Somos novios desde hace unos meses. Daniella es un ángel terrenal. Es un milagro de Dios, estamos construyendo y disfrutando cada día”, expresó el actor a principios de este mes en entrevista para Radio Fórmula.

