Mía Rubín revela cómo fue su primer noviazgo: 'No salió muy bien que digamos'

Gracias a su innegable talento, a su trabajo duro y al apoyo incondicional de sus padres, Mía Rubín está abriéndose paso en la industria musical. La joven, hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín lanzó hace poco un nuevo video musical y también tuvo su primer concierto como solista. Mientras cosecha cada vez más logros en su incipiente carrera, la adolescente experimenta nuevas experiencias en su vida personal, propias de su edad. Recientemente se sinceró sobre temas del corazón y reveló cómo fue su primer amor juvenil, revelando que las cosas no salieron según lo esperado.

Mía asistió junto a su famosa mamá el programa Faisy Nights, espacio en el que ambas compartieron algunos aspectos personales de sus vidas. En su oportunidad, la joven habló de su primer noviazgo. “Mi experiencia amorosa no es algo muy interesante”, comentó luego de que el anfitrión le preguntara directamente si ya había tenido algún novio. Faisy le peguntó además su mamá estaba enterada, a lo que la conductora reaccionó divertida, dejando entrever la gran confianza y complicidad que la une a su primogénita. “Sí pero no salió muy bien que digamos”, comentó después la intérprete de Flecha, confirmando así que, en efecto, ya había habido un galán en su vida.

Ante la curiosidad de los presentes, Mía explicó qué fue lo que sucedió con dicho noviazgo que impidió que prevaleciera. “No era el niño más listo que digamos… Eso es todo lo que voy a contar”, agregó divertida, mientras participaba en una dinámica de manualidades junto a Cositas. Luego de que la joven cantante comentara que no quería revelar más detalles de aquella experiencia, el anfitrión del programa recurrió a Andrea, para que confirmara las declaraciones de su hija sobre aquel galán. “Mamá, no mientas”, advirtió la intérprete juvenil, luego de que su mamá mostrara cierta renuencia a hablar del ex de su hija. “No voy a decir nada malo de esa criatura… Pues digamos que después, al final no valoró pues”, explicó la presentadora de Hoy.

Andrea aseguró que ni ella ni Erik son celosos como padres, sino que más bien buscan la felicidad de sus hijas. “Yo creo que ninguno somos celosos, la cosas es que se encuentre alguien padre, que separa cómo tratar a una muchachita, que sea respetuoso, buena onda…” agregó. Hace unos años, la conductora revelaba que la confianza con sus hijas era tal que ellas no dudaban en contarle sobre los chicos que les atraían, sin embargo, en ese momento ninguna había tenido galán. “Sí, me dicen quién les gusta, o quién a lo mejor ya les pidió (ser su novia), como dicen ellos, pero todavía no. Sí, de pronto ha habido algunos chiquillos que tal vez les llaman la atención pero todavía no llega el bueno”, comentaba la presentadora en entrevista para el programa La Cuchara en 2018.

A Erik no le molesta que le digan suegro

El integrante de Timbiriche, quien ha sido el mayor apoyo de su primogénita en su carrera como cantante, ha descartado ser un papá celoso. “Ahorita ya todo mundo en las redes me dice suegro y eso, en lugar de molestarme, me da gusto; ¡y nada!, pues que chuleen a mis hijas es algo lindo”, confesaba en entrevista para el programa Hoy el pasado mes de enero. El año pasado, cuando Mía celebró -en plena pandemia- sus 15 años, Erik confesó estar muy emocionado por ver crecer a su hija. “Ese momento fue muy especial por lo que significa, porque ya es una mujer y es ese gran paso de pasar de niña a mujer… Para mí es mi pequeña, siempre lo va a ser, pero sé que vienen cambios y que precisamente al rato la vamos a ver ya con el novio, pero la verdad que yo no soy celoso, yo lo que quiero es verla feliz y realizada", confesaba entonces para el matutino que conduce su esposa.

