Oops! El pastel de cumpleaños de Nicole Richie acabó casi en un accidente

Una fiesta de cumpleaños es siempre un momento especial del que suelen conservarse bellos recuerdos y divertidas anécdotas, sin embargo, también puede ser la ocasión de uno que otro accidente. Eso lo sabe muy bien Nicole Richie, cuyo último festejo ha dado la vuelta a las redes sociales. La diseñadora de modas, que llegó a los 40 años, inició si día con un sinfín de felicitaciones de parte de sus amigos y familiares. "Has sido arcoíris y mariposas toda tu vida... Pero siempre serás mi pequeña niña, no importa cuántos cumpleaños celebremos", escribió en su cuenta de Instagram su padre, el cantante Lionel Richie. Sofia, hermana menor de la festejada, también hizo lo propio y le dedicó unas lindas palabras. “Qué suerte poder llamarte mi hermana mayor. Te amo más allá de las palabras”, escribió la joven modelo al compartir algunas fotos. Joel Madden, esposo de Nicole, la felicitó con un romántico mensaje. "Feliz cumpleaños... Has hecho que el amor se sienta atemporal. He olvidado la edad que tenemos", escribió. Más tarde, la exestrella de The Simple Life se reunió con sus seres querido para celebrar como era debido, y llegado el momento de soplar las velitas pasó que inesperado: ¡el fuego alcanzó la melena de Nicole y empezó a quemarse! Los presentes se apresuraron a ayudar a la diseñadora y por fortuna el incidente no pasó a mayores. Cualquiera quedaría más que taumatizado con una experiencia similar, sin embargo, ella lo tomó con buen humor y bromeó al compartir el video; haz click abajo para verlo.

