¿Una nueva batalla de Angelina y Brad por varios millones?

Fue precisamente el 20 de septiembre de 2016 cuando Angelina Jolie y Brad Pitt dieron a conocer al mundo que se habían separado, de eso han pasado 5 años, pero los problemas entre la pareja no se han terminado. En las cortes no es extraño que la pareja siga enfrentándose y aunque sus diferencias suelen estar basadas en la decisión de custodia de sus hijos, de vez en cuando hay otros asuntos en los que no están de acuerdo. Si la elección del juez que lleva su caso fue uno de los grandes problemas que hubo entre la pareja, ahora se habla de un nuevo desencuentro en el que estarían involucrados varios millones de dólares. Según ha revelado el Dailymail, el actor de The Fight Club ha levantado una nueva demanda en Luxemburgo, acusando a su exmujer de intentar eliminarlo de la negociación que hay por las acciones de la pareja en su propiedad francesa y del viñedo Chateau Miraval en Correns, Francia.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Angelina Jolie confiesa haber temido por la seguridad de su familia durante su matrimonio con Brad Pitt

Brad Pitt no se rinde y vuelve a la carga por la custodia de sus hijos

Según explica el tabloide británico en Miraval es propiedad de una empresa llamada Quimicum, de la que originalmente Pitt tenía el 60% a través de su compañía Mondo Bongo y Jolie el 40% con su compañía Nouvel. Tres años antes de su separación, el actor transfirió 10% de sus acciones a la madre de sus hijas, dejando la propiedad en un 50/50. Aparentemente, la demanda apunta a que la actriz estaría intentando vender su porcentaje sin darle al actor la primera opción de compra, además de apuntar que la transferencia del último 10% no es válida porque la transacción se hizo por 1 euro, algo que aparentemente no es permitido en la ley de Luxemburgo. El conflicto no es poca cosa si se habla de que la propiedad está valuado en 140 millones de euros (3.2 mil millones de pesos mexicanos). Ya en julio, la actriz denunciaba a su exmarido de buscar bloquear la venta de esta residencia.

El lugar que se encontraría ahora en el ojo del huracán fue el escenario de la íntima boda que la pareja protagonizó en el 2014 después de varios años de relación que comenzaron después de protagonizar en el 2004 Mr. and Mrs. Smith. La pareja también comenzó a producir su propio vino en los viñedos del lugar, algo que se encuentra también en el centro del conflicto. “Vale la pena mencionar que en los últimos cuatro años, Nouvel no actuó en los mejores intereses de Quimicum, al retrasar sistemáticamente la aprobación de las cuentas anuales y la renovación del gerente”, se lee en la demanda según el tabloide.

VER GALERÍA

La decepción de Angelina Jolie con Brad Pitt cuando trabajó con Harvey Weinstein a pesar de saber que había intentado acosarla

La respuesta del equipo de Jolie

Como ha sucedido a lo largo de esta batalla legal, pasaron apenas unas horas de que se diera a conocer este nuevo desencuentro entre la expareja, cuando había una respuesta de la otra parte. De acuerdo con Page Six, el equipo legal de la protagonista de Maleficient, ha acusado al del actor de intentar su estatus de celebridad para influenciar el juicio de custodia que enfrentan desde hace años. Esto, supuestamente, habría sucedido cuando Pitt intentó apelar la decisión de retirar al juez que ha llevado a su caso y contra el que Jolie ha levantado una denuncia. Según el equipo de Jolie, no hay una justificación para apelar la determinación.

Por su parte, el equipo de Pitt ha respondido ya, manteniendo su decisión de apelar la destitución del juez, considerando que es algo negativo tanto para los niños como para el sistema judicial. Aparentemente, esta acusación fue registrada a principios de esta semana, casi a la par de la denuncia que del otro lado del mundo hacía el equipo legal del actor.

VER GALERÍA