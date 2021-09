‘No hables de mi mamá’: imagen a imagen, la pelea del El Canelo Álvarez antes de subirse al ring

El pasado mes de mayo, Saúl El Canelo Álvarez lo daba todo en el ring en su pelea contra Billy Joe Saunders, encuentro que se dio apenas unos días antes de que celebrara un importante acontecimiento en su vida personal: su boda. Tras aquel especial momento, y algunos triunfos en el golf -otra de sus pasiones- el tapatío se ha dedicado en cuerpo y alma a sus entrenamientos, con miras a sus siguientes peleas. El boxeador mexicano tenía previsto para este 15 de septiembre una pelea con el estadounidense Caleb Plant, la cual finalmente se aplazó un par de meses. Y ha sido justamente en un evento de promoción de este combate, que ha ocurrido un altercado entre los dos pugilistas, del cual El Canelo ha explicado las razones.

Este martes, Saúl y Caleb se dieron cita en Beverly Hills, California, para un cara a cara previo a su pelea, que finalmente se fijó para el próximo 6 de noviembre en la MGM Grand Arena de Las Vegas, Nevada. En este primer evento promocional, mientras los presentaban, las cosas empezaron a tornearse tensas, tanto que los boxeadores rápidamente comenzaron a hacerse de palabras mientas estaban apenas unos cuantos centímetros uno del otro. La situación escaló y finalmente el conflicto se detonó cuando el tapatío empujó fuertemente a su oponente. Plant, que tenía las manos en la espalda, perdió el equilibrio al recibir el impacto, y se fue de espaldas, de hecho, estuvo a punto de caerse.

Los ánimos se calentaron aún más y tan pronto como Caleb pudo incorporarse bien, se aproximó a El Canelo y aunque una mujer, probablemente de su equipo, quiso contenerlo, eso no impidió que intentara lanzarle un golpe en el rostro, el cual apenas rozó el rostro del mexicano, pues éste alcanzó a esquivarlo. Saúl, por su parte, no se quedó de brazos cruzados y le respondió de la misma manera, lastimando a Plant antes de que sus respectivos acompañantes los separaran e impidieran que el altercado subiera de nivel. Como era de esperarse, la situación tomó por sorpresa a los medios de comunicación presentes, y los reporteros de inmediato se pusieron de pie para apreciar mejor lo que estaba sucediendo.

Las imágenes posteriores mostraron a Caleb con una pequeña herida en el rostro, resultado del golpe que le propinó el mexicano. Más tarde, El Canelo recurrió a sus redes sociales para explicar lo sucedido, pues aunque durante el evento se le vio mantener una ríspida conversación con el estadounidense, pocos realmente pudieron saber de qué hablaron, ya que los boxeadores estaban muy cerca entre sí. “No hables de mi mamá”, escribió el pugilista tapatío al compartir el video del momento justo en el que ocurrió el altercado con el estadounidense. Sus seguidores no tardaron en manifestarle su apoyo y pronosticar su victoria el día del encuentro en el ring con Plant. Ricardo Álvarez, hermano del mexicano, publicó también el clip del incidente con Caleb y escribió: “Como dijera mi hermano: no es lo mismo cucar (provocar) al toro que verlo venir. Así quieren, así les damos #TeamCaneloForever”, publicación que fue retomada por Saúl.

La respuesta de Caleb Plant

Luego de que El Canelo revelara el motivo detrás de esta pelea fuera del ring, Caleb tomó su cuenta de Twitter para dar su versión de lo sucedido, rechazando hablado de la madre de su oponente y mucho menos haberla insultado. “Nunca me escucharás hablar de la madre, los hijos o la esposa de alguien. Cuando los hombres van a la guerra, dejan a las mujeres y los niños en casa”, escribió en uno de varios tuits. “De ninguna manera creerán esa mi%$#6... La verdad es que está enojado porque tiene a alguien frente a él que no le tiene miedo y no está solo aquí para recoger un cheque y su ego no puede manejarlo”, continuó Plant, antes de revelar un aspecto de su vida que seguramente muchos desconocían. “Mi madre fue asesinada a tiros por la policía hace 2 años. ¿Por qué iba a mencionar a la madre de alguien?... ¿Por qué iba a abrir esa puerta?”, agregó Caleb en su mensaje, rechazando haber hablado de la madre de Álvarez.

