Ben Affleck se deshace en halagos por JLo en su primera entrevista juntos

Desde que Jennifer Lopez y Ben Affleck se dejaron ver por pirmera vez juntos, 17 años después de haberse separado, la pareja se ha vuelto inseparable. Ya los veíamos hace unas semanas presumiendo su amor en Venecia, acudiendo por primera vez en más de una década a una alfombra roja como pareja, gritándole al mundo su amor. Y aunque sus apariciones en conjunto cada vez son más frecuentes, hasta ahora ninguno de los dos había hablado públicamente de su relación desde que confirmaron su romance -durante la celebración del cumpleaños 52 de la cantante en julio pasado-. Sin embargo, la pareja ha concedido su primera entrevista en conjunto para el más reciente número de la revista ADWeek, la cual le ha dedicado un apartado muy especial a la intérprete, destacando los aportes que ha hecho a la industria y la forma en la que ha destacado en otros ámbitos como el mundo empresarial y el filantrópico, por mencionar algunos. Por supuesto, la participación de Ben en esta entrevista ha sido muy especial, pues no ha dudado en hablar con total admiración del legado de su famosa novia.

Durante la charla que la pareja sostuvo con dicho medio, Jennifer Lopez se mostró orgullosa de todo lo que ha logrado y de la forma en la que ha alcanzado el estatus de estrella que hoy sostiene, mostrándose de lo más orgullosa de sus alcances. "Soy el ‘activo escaso’, alguien que es un creador, artista y emprendedor comprobado que tiene la capacidad de conectarse realmente con la gente", expresó la intérprete al hablar de su gran legado. La actriz agregó sobre su influencia: “No creo que empieces a pensar en una marca personal. Te conviertes en eso por lo que creas, lo que haces, cómo vives y quién eres”.

Pero para Jennifer no ha sido fácil estar en el lugar en el que se encuentra hoy, fue algo que poco a poco se fue ganando gracias a las diferentes direcciones que ha tomado en su carrera y a las decisiones que ha tomado, convirtiéndose en pionera en muchas ocasiones y abriendo el camino para las futuras generaciones de artistas. "Elegí ser embajadora de marca de empresas como L'Oréal y Louis Vuitton cuando otras no estaban realmente haciendo eso. Había muchos tabues para que los artistas y actrices hicieran ese tipo de cosas. Pero yo sentí que era importante comenzar a ver a alguien que se parecía a mí en esos anuncios, porque había sido el mismo look durante tanto tiempo. Y ver a una latina allí, una joven latina, en ese momento para mí fue muy, muy importante”, expresó la intérprete de On The Floor, haciendo énfasis en sus raíces. “Aproveché esa oportunidad y supe que sería algo que podría marcar la diferencia”, agregó.

A más de dos décadas de que el mundo supiera por primera vez de JLo, el nombre de la también empresaria ahora tiene un peso muy importante y ella es más que consciente de ello: “Ahora, he pasado a asumir un papel mucho más activo al convertirme en fundadora, propietaria y, a veces, incluso inversora en empresas con las que tengo una conexión única y auténtica, empresas que creo que están haciendo un buen trabajo o haciendo algo que resuena conmigo, o siento que resuena con las personas que son mi audiencia o que crecieron como yo”, compartió.

Ben Affleck, el más orgulloso de JLo

Consciente de que tiene a una super estrella a su lado, Ben Affleck no ha dudado en alabar a su novia, dejando en claro toda la admiración y respeto que siente por ella, por su trabajo y por su legado. “"Todo lo que te puedo decir es que he visto de primera mano la diferencia que hace la representación, porque lo he visto, una y otra y otra vez, mujeres de color que se acercan a Jennifer y le dicen lo que su ejemplo como mujer fuerte, mujer exitosa y exigiendo su pedazo en el mundo de los negocios significa para ellas”, expresó el intérprete en la misma entrevsta. “Jennifer ha inspirado a un grupo masivo de personas a sentir que tienen un lugar en este país... Ese es un efecto que han tenido pocas personas a lo largo de la historia, uno que nunca conoceré y que solo puedo apoyar y admirar con respeto”, finalizó el intérprete de lo más enamorado, siendo esta la primera declaración pública que ha hecho el artista sobre JLo desde que retomaron su relación después de 17 años de separarse.

